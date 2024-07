Em que consiste a tecnologia Hyperloop, cujos trens atingiriam até 1.200 km/h?

Elon Musk está mudando a forma como nos transportamos, não só no espaço, mas também na Terra. Além dos seus avanços com a SpaceX e a Tesla, o magnata tem apostado no Hyperloop, um sistema de trens magnéticos futuristas que desafiam todas as perceções convencionais sobre mobilidade e transporte.

Mas não foi apenas Musk quem focou no Hyperloop. Outros magnatas e nações também consideram que a abordagem audaciosa e visionária deste novo meio de transporte abre novas portas para um futuro onde os trens ultrarrápidos não são apenas coisas de ficção científica, mas realidades tangíveis.

Como é o trem futurista Hyperloop?

O Hyperloop é uma proposta inovadora de transporte que tem a capacidade de atingir velocidades de até 1.200 km/h, revolucionando assim como nos deslocamos.

O trem se desloca graças à levitação magnética, enquanto os passageiros viajam em pequenas cápsulas capazes de mitigar os efeitos nas pessoas de viajar a tão altas velocidades.

Quais são os benefícios de um trem como o Hyperloop?

O Hyperloop tem o potencial de reduzir drasticamente os tempos de viagem entre importantes cidades localizadas relativamente próximas, como Madrid e Barcelona; no futuro, poderia até ser o principal meio de transporte para viajar ao redor do mundo.

Segundo os analistas, isso não só permitiria transformar a mobilidade na Europa e no resto do mundo, mas também impactaria positivamente na economia, no meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas.

E é que esta economia de tempo e dinheiro teria importantes implicações em vários aspectos: as empresas poderiam mover pessoas e mercadorias de forma mais rápida e eficiente, aumentando a conectividade e estimulando o crescimento econômico.

Como surgiu o conceito de Hyperloop?

O conceito de Hyperloop foi popularizado por Elon Musk em agosto de 2013, após a publicação de um documento que esboçava este novo método de transporte de alta velocidade que prometia revolucionar a forma como viajamos entre grandes cidades.

Hyperloop Elon Musk (Elon Musk)

Desde a sua publicação, a ideia tem capturado a imaginação de engenheiros, empresários e governos ao redor do mundo, como a China. No início de 2024, na China, foram anunciados testes do Hyperloop com velocidades pouco acima de 50 km/h ao longo de 210 metros, um começo modesto para um projeto que promete velocidades superiores a 1.000 km/h.

Quando estará disponível o Hyperloop?

Em março deste ano, foi inaugurado o European Hyperloop Center, que servirá nos próximos anos como o principal campo de testes para aqueles que estão desenvolvendo esta revolucionária tecnologia de transporte ultrarrápido.

"Espero que até 2030 haja uma rota de Hyperloop de cerca de 5 quilômetros para passageiros. Já estão sendo feitos preparativos para essas rotas em países como Itália e Índia", disse Sascha Lamme, diretor do centro.