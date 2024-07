A Sony uma vez vendeu uma televisão Bravia com um PlayStation 2 dentro

Tiveram um PlayStation 2 da Sony? Esse foi o momento mais glorioso na história da empresa. Todos estavam loucos por este console, pois tinha os melhores jogos e ainda podia reproduzir discos DVD. Mas isso não foi tudo, em seu auge de popularidade, alguém do Reino Unido teve a ideia maluca e genial de pegar o aparelho e colocá-lo dentro do corpo de uma televisão da linha Bravia. Assim nasceu um dos produtos mais raros, mas elegantes, na história dessa marca.

Se não têm ideia do que estamos a descrever, não os culpamos, a existência desta coisa passou despercebida para a maioria. No entanto, para os amantes da tecnologia retro, este híbrido entre televisão e consola representa uma peça de coleção cobiçada que, felizmente, hoje em dia não é tão impossível de conseguir como poderia ser.

Em seu tempo, este produto podia ser visto em algumas revistas especializadas em tecnologia ou videogames, depois foi um pouco esquecido, mas acaba de ressurgir graças a um vídeo onde foi dado o devido lugar na história a esta besta de televisão única em sua espécie.

A TV Bravia da Sony com um PlayStation 2 embutido é um objeto de desejo para qualquer jogador

O canal do YouTube Denki, dedicado a explorar e aprofundar na tecnologia antiga, dedicou um de seus últimos vídeos a esta singular televisão. O vídeo nos leva a uma viagem no tempo, lembrando-nos de uma época em que a convergência entre entretenimento e tecnologia doméstica estava apenas começando a dar seus primeiros passos.

O modelo KDL22PX300, nome oficial do Bravia PS2, era uma variante da TV LCD KDL22BX300 da Sony. Sua tela de 22 polegadas com resolução 720p oferecia uma boa qualidade de imagem para a época e contava com uma ampla variedade de conexões, incluindo VGA, composto, quatro portas HDMI e uma porta USB. No entanto, o que realmente o tornava especial era o PlayStation 2 integrado em sua base.

Esta versão da televisão incluía duas entradas para cartões de memória, dois portos para controladores de PS2, dois portos USB adicionais, uma porta Ethernet e uma saída óptica de áudio digital, completando assim um centro de entretenimento completo.

Segundo Ken Bolido, o apresentador da Denki, o dispositivo foi lançado em 2010 como resultado de uma colaboração entre a Sony e o varejista de eletrônicos Richer Sounds, e estava disponível apenas no Reino Unido. Sua exclusividade regional e sua idade o tornaram uma peça de coleção rara e valiosa.

Na verdade, o próprio Bolido comprou um por US$700 no eBay, enquanto outros anúncios online o oferecem por entre US$1.400 e US$2.600. Há até um vendedor que oferece uma unidade sem uso por incríveis US$6.000. No momento do seu lançamento, a televisão foi vendida por cerca de US$300, um preço razoável considerando que uma TV básica semelhante custava cerca de US$250 sem a brutal console embutida.

Na verdade, era quase como obter um PlayStation 2 praticamente de graça ao comprar a televisão.

Mas nem tudo era perfeito com esta televisão Sony

No momento do lançamento desta TV Bravia no mercado, o PlayStation 3 já estava há quatro anos no mercado. No entanto, o PS2 ainda era uma consola popular e também era compatível com jogos de PS1, tornando o Bravia KDL22PX300 um pacote 3 em 1: televisão, console de duas gerações e leitor de DVD.

Esse pequeno grande detalhe seria um argumento de compra mais do que suficiente para aquela época. Era quase como comprar uma Smart TV de última geração com suporte a videogames com gráficos relativamente recentes, embora não tão incríveis como os do PS3.

A televisão Sony Bravia com PlayStation 2 embutido representa uma peça nostálgica da história tecnológica. Um pedaço de história que nos faz suspirar pelos bons tempos. Mais simples.