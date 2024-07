Como remover e desativar o Meta AI do WhatsApp?

O Meta AI do WhatsApp aparece no aplicativo de mensagens instantâneas como um novo botão. É um círculo multicolorido sobre a barra que é usado para abrir uma nova conversa. Ao pressioná-lo, uma conversa com o assistente virtual é aberta. Esta ferramenta pode ser muito útil, pois permite fazer várias perguntas ou pedir que realize certas tarefas.

A Inteligência Artificial pode responder a uma ampla gama de perguntas, desde simples, como explicar aspectos científicos, até complexas, como buscar destinos de férias ou recomendar produtos. Até mesmo, com essa nova ferramenta, é possível gerar imagens a partir de descrições de texto, semelhante ao que o ChatGPT faz.

Atualmente, não são conhecidos detalhes sobre o alcance e as capacidades da Meta IA. Uma vez que estiver disponível de forma geral, os usuários poderão testá-la extensivamente e os limites que a Meta IA pode alcançar serão conhecidos.

De acordo com o Meta, as capacidades de sua inteligência artificial ainda não são totalmente conhecidas, uma vez que esse tipo de tecnologia se alimenta do input dos usuários. Além disso, o Meta menciona que "pode usar suas mensagens" com a IA para melhorá-la.

Como desativar o Meta AI no WhatsApp?

Para aqueles que não desejam esse tipo de ferramenta em seu celular, não há opção para desativar ou remover a IA do Meta do WhatsApp. No entanto, é possível excluir o chat caso tenha iniciado uma conversa com a inteligência artificial ou simplesmente ignorá-la.

Outra opção: embora não haja garantia de que funcione, você pode excluir o WhatsApp de seus aplicativos e tentar baixar uma versão anterior do aplicativo na Play Store no Android ou na App Store no iOS.