A NASA precisa da sua ajuda: como você pode apoiar o projeto Spritacular?

Num esforço para desvendar um dos fenômenos mais esquivos e fascinantes da atmosfera terrestre, a NASA lançou o projeto Spritacular, que busca documentar os flashes de luz que ocorrem acima das tempestades elétricas que têm intrigado cientistas e entusiastas há décadas.

O termo SPRITE é um acrônimo em inglês para ‘Stratospheric Mesospheric Perturbations Resulting from Intense Thunderstorm Electrification’, o que se traduz como perturbações estratomesosféricas resultantes da eletrificação intensa de tempestades.

O que são os duendes vermelhos?

Os ‘duendes vermelhos’ (red sprites, em inglês) são fenômenos luminosos que ocorrem na atmosfera superior da Terra, especificamente entre a estratosfera e a mesosfera.

Embora ainda não sejam completamente compreendidos, a hipótese mais aceita sugere que eles são uma espécie de raio reverso, ou seja, enquanto um raio descarrega eletricidade de uma nuvem para o solo, são criadas condições para que outro raio dispare para cima da mesma nuvem, manifestando-se como um ‘duende vermelho’, pois esses flashes avermelhados podem assumir diversas formas.

Em que consiste o projeto Spritacular?

Com o objetivo de coletar documentação fotográfica dos duendes vermelhos e de outros fenômenos luminosos transitórios (TLE), a NASA criou o projeto Spritacular. Seu objetivo é coordenar as atividades de observação e conectar cidadãos interessados com profissionais da área.

Dessa forma, qualquer pessoa interessada no projeto e que acredite poder contribuir com fotografias desses fenômenos pode encontrar mais informações e participar do projeto através do site oficial https://spritacular.org

O Spritacular é uma iniciativa de ciência cidadã?

A ciência cidadã tornou-se uma ferramenta poderosa para o avanço do conhecimento. Permite que qualquer pessoa interessada contribua para a compreensão de fenômenos naturais, mesmo que não sejam cientistas por profissão.

Esta colaboração entre profissionais e amadores resultou em descobertas importantes em diversos campos, como astronomia, biologia e meteorologia.

Por que é importante observar e documentar os ‘duendes vermelhos’?

A documentação de fenômenos naturais como os ‘duendes vermelhos’ é crucial para o avanço científico. Cada fotografia e cada observação podem fornecer dados valiosos que, quando analisados em conjunto, podem revelar padrões e comportamentos antes desconhecidos.

Os entusiastas da meteorologia e astronomia podem capturar momentos que os cientistas profissionais nem sempre conseguem prever ou registar e, ao envolver os cidadãos em projetos científicos, promove-se a educação e a conscientização sobre fenômenos naturais complexos e fascinantes.

Os participantes aprendem sobre a atmosfera, tempestades elétricas e a dinâmica da eletrificação, enquanto contribuem ativamente para o conhecimento científico.

Qual é o papel da tecnologia na observação dos ‘duendes vermelhos’?

A tecnologia tem desempenhado um papel crucial no estudo dos ‘duendes vermelhos’. Desde câmeras de alta velocidade até satélites e sensores especializados, os avanços tecnológicos têm permitido capturar e analisar esses fenômenos com uma precisão antes inimaginável.

Hoje, as imagens e dados coletados por essas tecnologias fornecem aos cientistas informações detalhadas sobre a estrutura, o comportamento e as condições em que os ‘duendes vermelhos’ ocorrem.

O projeto Spritacular também se beneficia dessas tecnologias, uma vez que os participantes podem usar câmeras digitais avançadas, software de análise de imagens e ferramentas online para compartilhar suas observações com a comunidade científica, e a colaboração pode ser feita de qualquer lugar do mundo onde haja tempestades elétricas intensas.