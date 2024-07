Cientistas encontram os restos de uma galáxia ‘canibalizada’ pela Via Láctea

Usando o Telescópio Espacial Hubble, um grupo de astrônomos descobriu o buraco negro massivo mais próximo da Terra já observado. ’Congelado no tempo’, o titã cósmico está em Omega Centauri e tem uma massa aproximada de 8.200 sóis.

Este buraco negro é consideravelmente mais massivo do que os buracos negros de massa estelar, que têm massas entre 5 e 100 vezes a do sol, e muito menos massivo do que os buracos negros supermassivos, que possuem massas de milhões a bilhões de vezes a do nosso sol.

Onde fica Omega Centauri?

O buraco negro de massa intermediária recém-descoberto reside em uma coleção espetacular de aproximadamente 10 milhões de estrelas, chamada Omega Centauri.

Omega Centauri está localizado a cerca de 18.000 anos-luz da Terra. Essa distância é consideravelmente maior do que a do buraco negro de massa estelar mais próximo conhecido, Gaia-BH1, que está a apenas 1.560 anos-luz de nós.

Omega Centauri é 10 vezes mais massivo do que outros grandes aglomerados globulares. Possui tanta massa quanto uma galáxia de tamanho pequeno e é o aglomerado globular mais grande e brilhante conhecido na Via Láctea.

Qual é a origem deste buraco negro?

Parece então que Omega Centauri é, na realidade, o coração de uma pequena galáxia cuja evolução foi interrompida quando a Via Láctea a absorveu. E é que, segundo os astrônomos, o fato de o buraco negro ‘congelado’ parecer ter interrompido seu crescimento apoia a ideia de que Omega Centauri é o núcleo de uma antiga galáxia que foi canibalizada pela nossa.

Os cientistas sabem há algum tempo que nem todos os buracos negros são criados da mesma maneira: enquanto os buracos negros de massa estelar se formam através do colapso de estrelas com pelo menos oito vezes a massa do sol, os buracos negros supermassivos devem ter uma origem diferente. Isso ocorre porque nenhuma estrela é suficientemente massiva para colapsar e deixar um remanescente milhões de vezes mais massivo que o sol.

A descoberta deste buraco negro de massa intermediária não só nos aproxima de entender melhor o universo, mas também nos dá uma pista sobre os eventos catastróficos que moldaram nossa galáxia.

Os astrônomos afirmam que a busca contínua por esses objetos esquivos nos ajudará a desvendar os mistérios da formação e evolução dos buracos negros em todo o cosmos.

Se este evento não tivesse ocorrido, é possível que este buraco negro intermediário tivesse crescido até alcançar um estado supermassivo, similar ao buraco negro supermassivo de nossa galáxia, Sagitário A* (Sgr A*), que tem uma massa de 4,3 milhões de vezes a do sol e está localizado a 27.000 anos-luz da Terra.

Como o encontraram?

Os cientistas observaram um movimento característico de sete estrelas que giravam em torno de uma região do espaço supostamente vazia. A descoberta foi publicada na prestigiosa revista Nature. Não é a primeira vez que pesquisadores detectam essa estranha dança de estrelas ao redor de um objeto invisível e muito compacto no cosmos.

