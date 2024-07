Quer ativar o modo prateado no WhatsApp? Aqui está o passo a passo para aplicá-lo

A interface do WhatsApp pode ser personalizada com a ajuda de outros aplicativos

O WhatsApp adicionou várias funções inovadoras à sua plataforma nos últimos anos, mas as opções disponíveis para personalizar a interface do aplicativo ainda são bastante limitadas.

Alterar a cor ou o ícone, por exemplo, são coisas impossíveis. No entanto, existem maneiras de contornar as limitações e ativar vários estilos no aplicativo da Meta, como o famoso ‘modo prateado’.

Quer aplicá-lo no serviço de mensagens? Continue lendo para conhecer o procedimento de transformar a aparência clássica por uma em tom prateado no seu telefone, de acordo com o jornal Depor.

Como ativar o modo prateado no WhatsApp?

O processo para ativar o modo prateado só funciona em dispositivos com sistema operacional Android e requer a instalação de um app de terceiros. Os passos para realizá-lo são os seguintes:

Passo 1: baixe o Nova Launcher

Acede à Google Play Store.

Procure pelo aplicativo Nova Launcher .

. Faça o download para instalar.

Passo 2: baixe o ícone do WhatsApp prateado

Acesse o seu navegador favorito .

. Busque o ícone do WhatsApp em prateado com essas palavras ou ‘ícone prateado do WhatsApp’.

com essas palavras ou ‘ícone prateado do WhatsApp’. Baixe a imagem que mais gostar, de preferência em PNG e com o fundo transparente.

Passo 3: defina o Nova Launcher como padrão

Vá para as Configurações do seu smartphone.

do seu smartphone. Clique em Aplicativo e depois em Aplicativos padrão .

e depois em . Uma vez dentro, altere o lançador de inicialização para Nova Launcher.

Desta forma, ao configurar o aplicativo, não retornará à camada de personalização inicial.

Passo 4: configurar o modo prateado