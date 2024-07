Tudo sobre o Morango: A ‘irmã mais nova’ do ChatGPT que imita o raciocínio humano

A OpenAI, fabricante do ChatGPT, está trabalhando em uma abordagem inovadora para seus modelos de inteligência artificial (IA) em um projeto cujo nome de código é “Strawberry”.

De acordo com fontes próximas à empresa, o projeto, cujos detalhes não foram totalmente revelados, concentra-se em modelos capazes de oferecer capacidades de raciocínio avançadas "quase humanas".

Como a Strawberry poderia transformar a inteligência artificial?

Diz-se que, mesmo dentro da OpenAI, o projeto Strawberry é um segredo muito bem guardado. Tudo saiu recentemente à luz depois que, em maio, a agência de notícias Reuters teve acesso a uma cópia de um documento interno da OpenAI que detalhava um plano sobre como a empresa pretendia usar o Strawberry para realizar pesquisas.

De acordo com o relatório, o objetivo do Strawberry é permitir que a IA não apenas gere respostas para consultas, mas também planeje com antecedência e navegue na Internet de forma autônoma e confiável para realizar o que a empresa chama de "pesquisa profunda".

Estamos diante de uma nova era para a IA?

A capacidade de raciocínio avançado é um dos objetivos mais ambiciosos no campo da IA. Os modelos atuais são extremamente eficientes em tarefas específicas, como a geração de texto ou a resolução de problemas matemáticos complexos, mas carecem da capacidade de planejar e realizar pesquisas de forma autônoma.

Morango pretende fechar essa lacuna, dotando os modelos de IA da OpenAI com capacidades de raciocínio que imitam as habilidades humanas.

O documento interno da OpenAI sugere que o Strawberry permitirá que a IA navegue na Internet de forma autônoma e realize pesquisas profundas, incluindo a capacidade de planejar e realizar pesquisas autônomas. Isso poderia revolucionar diversos campos, desde a ciência e a medicina, até a engenharia e as humanidades.

Qual era o nome original de Strawberry da OpenAI?

Fontes próximas ao projeto indicam que, antes de se chamar Strawberry, este era conhecido como "Q", e "Q" era capaz de responder a perguntas difíceis em áreas como ciência e matemática, que estão além do alcance dos modelos disponíveis comercialmente atualmente. Diz-se, também, que essas demonstrações revelaram habilidades impressionantes, alimentando especulações sobre as possibilidades de Strawberry.

Acredita-se que a OpenAI espera que a inovação do Strawberry melhore drasticamente as capacidades de raciocínio de seus modelos de IA. Este enfoque poderia permitir que os modelos vejam e compreendam o mundo de forma mais semelhante aos humanos, representando um salto quântico no desenvolvimento dessa tecnologia.

O que a OpenAI diz sobre o Morango?

"Queremos que os nossos modelos de IA vejam e compreendam o mundo mais como nós. A pesquisa sobre novas capacidades de IA é uma prática comum na indústria, com a crença partilhada de que esses sistemas irão melhorar no seu desempenho e aplicabilidade", afirmaram recentemente porta-vozes da OpenAI.

O morango representa uma inovação ambiciosa e potencialmente transformadora no campo da inteligência artificial. De acordo com analistas, essas declarações destacam o compromisso da empresa com a melhoria contínua e a inovação no campo da IA. Eles acrescentam que este pode ser apenas o início de uma nova era para a inteligência artificial.