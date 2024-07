Como a falha do foguete Falcon 9 da SpaceX afeta os usuários do Starlink?

Ontem à noite, aproximadamente uma hora após o lançamento do Falcon 9 da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia (EUA), o segundo estágio do foguete no espaço falhou em reiniciar e implantou seus 20 satélites Starlink em uma órbita muito mais baixa do que o previsto, onde podem se desintegrar na atmosfera terrestre.

ANÚNCIO

A tentativa de reiniciar o motor no espaço "resultou em uma RUD do motor por razões atualmente desconhecidas", escreveu o CEO da SpaceX, Elon Musk, no X (antes Twitter), referindo-se a um acrônimo da indústria para o termo em espanhol "Desmontagem Rápida Não Programada", que geralmente significa explosão.

Quais são as implicações para os usuários do Starlink?

Possível perda de conexão

O lançamento dos satélites em uma órbita mais baixa poderia significar que eles não cumpram seu propósito de fornecer internet de alta velocidade aos usuários do Starlink. Isso ocorre porque, se os satélites não conseguirem atingir a órbita correta, eles podem queimar na atmosfera, resultando em uma perda significativa de conectividade.

Interrupções no serviço

A necessidade de atualizar o software dos satélites para forçar seus propulsores a trabalhar mais do que o normal pode causar interrupções temporárias no serviço.

O próprio Elon Musk expressou dúvidas sobre a eficácia dessa medida, dizendo que "provavelmente não funcionará, mas vale a pena tentar".

Impacto na boa reputação da Starlink

O incidente do Falcon 9 quebra uma sequência de sucesso cobiçada que tem mantido a dominância da SpaceX na indústria.

ANÚNCIO

A perda de confiança na capacidade da empresa de entregar satélites de forma confiável pode afetar não apenas os usuários do Starlink, mas também os clientes comerciais e governamentais que dependem da SpaceX para futuras missões.

Como a indústria reage à falha do Falcon 9?

A falha no motor que ocorreu ontem na missão número 354 do Falcon 9 foi a primeira falha desde 2016, quando um foguete explodiu em uma plataforma de lançamento na Flórida e destruiu sua carga útil de um satélite de comunicações israelense.

"Tom Mueller, ex-vice-presidente de propulsão da SpaceX, também comentou: 'Sabíamos que esta incrível sequência tinha que acabar em algum momento, mas 344 voos seguidos (sem problemas) é incrível'."

Tom Mueller, que projetou os motores do Falcon 9, também disse que a equipe está trabalhando para resolver o problema e "começar um novo ciclo (de boas séries)".

Como o falha no Falcon 9 afeta as próximas missões?

A falha do Falcon 9 não só representa um desafio técnico para a SpaceX, mas também um teste de sua capacidade de manter a confiança de seus usuários e clientes em sua capacidade de fornecer serviços de lançamento confiáveis.

Embora o voo do Falcon 9 tenha sido uma missão interna, o fracasso do foguete e a investigação da SpaceX sobre sua causa podem impactar o cronograma das próximas missões de clientes da empresa.

Lembremos que a confiabilidade do Falcon 9 é crucial para inúmeras nações e empresas que dependem da SpaceX para enviar seus satélites e astronautas ao espaço.