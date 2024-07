Com reatores nucleares e urânio: Como Bill Gates impactará o futuro energético?

Recentemente foi divulgado que Kemmerer (Wyoming) — uma cidade conhecida pela sua indústria de carvão em declínio — foi selecionada para o primeiro projeto da TerraPower.

ANÚNCIO

Fundada em 2006, TerraPower é especializada no desenvolvimento de tecnologias avançadas de reatores nucleares visando criar uma fonte de energia mais segura, limpa e sustentável.

A TerraPower está focada em dois tipos de reatores: o Reator de Onda Viajante (TWR, em inglês) e o reator Natrium.

A tecnologia Natrium promete usinas nucleares menores, mais seguras e econômicas, cruciais para atender à crescente demanda energética impulsionada pela inteligência artificial e pelo consumo doméstico.

Sobre o que é o projeto da TerraPower em Wyoming?

O projeto, de US$ 4 bilhões, irá aproveitar a infraestrutura existente das usinas de carvão, permitindo uma transição mais suave para a energia nuclear.

Segundo os analistas, não só revitalizará a economia local, mas também irá oferecer 250 empregos permanentes e 1.600 temporários.

Quais são os desafios da TerraPower?

A chegada da TerraPower foi recebida com otimismo em Kemmerer, onde a economia local está mostrando sinais de revitalização com novas empresas e residentes; no entanto, a presença de Gates tem gerado controvérsia política.

ANÚNCIO

E é que, embora o projeto traga consigo potenciais benefícios significativos, também levanta uma série de preocupações legítimas associadas aos riscos de segurança e à gestão dos resíduos nucleares, entre outros.

O sucesso deste projeto-piloto poderia marcar o início de uma série de usinas nucleares na região das Montanhas Rochosas, posicionando a energia nuclear como uma solução chave para os desafios energéticos futuros da América.

De onde Bill Gates vai conseguir urânio?

No âmbito da COP28, a TerraPower assinou um acordo com os Emirados Árabes Unidos para desenvolver reatores avançados. No entanto, a TerraPower enfrenta desafios significativos, como a necessidade de garantir uma fonte nacional de urânio altamente enriquecido.

A empresa também está avançando no desenvolvimento de reatores que possam utilizar urânio empobrecido, um subproduto da produção de combustível nuclear convencional. Esse tipo de urânio já está disponível em abundância e pode ser reciclado e utilizado nos reatores da TerraPower.

A TerraPower também está colaborando com várias organizações e instituições internacionais para garantir o fornecimento de urânio. Em 2021, assinou um acordo com Centrus Energy para a produção de hexafluoreto de urânio (HALEU), um tipo de urânio enriquecido necessário para reatores avançados.

É possível obter urânio nos EUA?

Nos Estados Unidos, estão sendo feitos esforços para desenvolver fornecedores nacionais de urânio e HALEU (urânio com alto teor de urânio-235) para garantir a independência e segurança do fornecimento de combustível nuclear.

É importante mencionar que todos esses suprimentos estão sujeitos a regulamentações internacionais rigorosas para evitar a proliferação nuclear e garantir que o material nuclear seja utilizado exclusivamente para fins pacíficos e seguros.