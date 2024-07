Batalha de dobráveis: Samsung Galaxy Z Fold 6 vs. OPPO, Motorola, Honor e mais

Mais uma vez, a Samsung roubou os holofotes do mercado de smartphones de tela flexível dobrável com o lançamento do Samsung Galaxy Z Fold 6, o Samsung Galaxy Z Flip 6 e alguns outros acessórios fora desse território, como o Galaxy Ring. Sempre que isso acontece, temos a impressão de que a empresa está muito à frente em seu segmento, mas a realidade é que o território está cada vez mais competitivo.

Nesta ocasião, faremos um breve passeio por alguns outros modelos que estão atualmente no mercado, pertencentes à mesma geração ou que representam uma alternativa muito interessante para aqueles que desejam experimentar esse tipo de telefones. As coisas avançaram rapidamente recentemente e estamos diante de uma nova era onde há muitas opções para escolher.

É hora de rever o panorama e as alternativas com OPPO, Honor, Motorola e muito mais Samsung

Talvez o concorrente mais óbvio e visível para a Samsung neste momento seria OPPO, que com sua linha Flip conseguiu impor tendências e ditar o ritmo para o setor em gerações anteriores, mas na verdade temos muitos mais modelos de outras marcas. Aqui está a nossa escolha.

OPPO Find N3 Flip: o modelo a ser desejado

Apresentado em dezembro de 2023, ele se estabeleceu como a referência máxima, onde o maior desafio, pelo menos para o México, é encontrar alguma unidade disponível para venda devido à alta demanda. O Find N3 Flip não é apenas um dos melhores flips da atualidade, mas também é versátil e altamente eficiente.

Um dos pontos mais destacados é a câmera com a chancela da Hasselblad, com um sensor principal LYTIA-T808 da Sony, que abriga uma lente ultra grande angular de 48 MP, mais uma lente grande angular de 50 MP e uma foto de 32 MP, única para o seu segmento de mercado, com zoom de 2x, além do suporte para fotografias macro a uma distância de 4 cm do objeto.

Após o sucesso comercial do modelo anterior, o OPPO Find N3 Flip avança seu lançamento no México com especificações técnicas de ponta para seu setor OPPO

Tivemos a oportunidade de testar o modelo e a tela interna AMOLED de 6,8 polegadas e 120Hz se destaca por esconder completamente a linha divisória da dobradiça Flexion Hinge, mesmo ao toque. Tornando-se o modelo mais avançado desta família.

Tudo isso potencializado por um processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM e uma bateria brutal de 4.800 mAh com carregamento rápido SUPERVOOCTM de 67W para carregar 100% em 42 minutos. Seu custo é de cerca de R$7.300.

Motorola Moto Razr 50 Ultra: nada mal

Um ponto atraente e inegável é que possui a maior tela externa de todos os dobráveis atualmente no mercado.

Motorola Moto Razr 50 Ultra Motorola

O painel OLED tem 4 polegadas com resolução de 1272 x 1080 pixels, taxa de atualização de 165 Hz e cobertura de 100% da gama de cores DCI-P3, HDR10+, brilho máximo de 2.400 nits e proteção Gorilla Glass Victus.

Além disso, é adicionado o novo modo Attentive Display que pode se adaptar e crescer para ocupar a maior parte da frente. Enquanto na tela interna temos um display pOLED de 6,9 polegadas FullHD+x com 2640 x 1080 pixels e 413 ppi com taxa de atualização de até 165 Hz.

O preço dele fica em torno de R$7.600.

Honra Magic V2: cada vez melhor

Mais uma vez estamos diante de um smartphone que surgiu há algum tempo, mas que até o momento se posicionou como uma referência para o seu segmento.

O Honor Magic V2 é mais fino do que muitos concorrentes e com um tamanho de tela maior em seu fator de forma, é quase o híbrido perfeito entre telefone e tablet, repleto de recursos, câmeras de alta especificação, função de tela dividida e muitas novidades que justificam o preço.

Samsung Galaxy Z Fold 6: o inimigo a ser vencido?

O comunicado oficial que apresenta o Samsung Galaxy Z Fold 6 deixa claro que a empresa continua apostando forte na Inteligência Artificial como complemento para potencializar seus dispositivos e levá-los a um novo nível. Basta conferir suas principais especificações técnicas para ver que estamos diante de um dos smartphones mais poderosos do mercado:

Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Watch 7 e mais: tudo o que esperamos no Galaxy Unpacked de julho Notebook Check

Tela principal: AMOLED dinâmico dobrável de 7,6 polegadas 2X, 1768 x 2208 pixels, 120 Hz

Ecrã externo: Super AMOLED de 6,3 polegadas, 2376 x 968 píxeis, 120 Hz

Processador: Snapdragon 8 Gen 3

Memória RAM: 12 GB

Armazenamento: 256 GB, 512 GB, 1 TB (não expansível)

Câmara traseira: 50 megapixels (wide) / 12 MP (ultra grande angular) / 10 MP (telefoto)

Câmara frontal: 10 MP (coberta) / 4 MP (por baixo da tela)

Bateria: 4.400 mAh, carregamento rápido de 25 W, carregamento sem fio de 11 W

Sistema operacional: Android 13, One UI 5.1

Isso sem mencionar sua resistência à água IP48, o sensor de impressão digital montado lateralmente, alto-falantes estéreo e toneladas de recursos de suporte com o Galaxy AI. Portanto, seu preço de R$14.000 é justificado.

Na verdade, soa mais atraente no smartphone da Honor que já não parece tão novo de última geração. Mas a decisão final é do usuário.