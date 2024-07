WhatsApp: qual é o verdadeiro significado do emoji da berinjela e quando usá-lo

A berinjela é um dos ‘emojis’ que mais confunde os usuários do WhatsApp

No teclado do WhatsApp , temos à nossa disposição milhares de emojis, esses pequenos desenhos de rostos, animais e mais que nos ajudam a transmitir emoções nas mensagens que escrevemos.

A carinha sorridente, o coração vermelho e o rosto chorando de rir são os mais usados e fáceis de entender, mas com quase quatro mil pictogramas no catálogo, é difícil saber o significado de todos.

Por isso, é comum haver confusões e mal-entendidos ao usar alguns dos menos habituais. Um dos emojis que mais desconcerto gerou entre os usuários é a berinjela.

E é que enquanto alguns o usam precisamente para se referir à fruta roxa, outros o enviam em conversas com um tom mais "picante" que nem todo mundo consegue entender de imediato.

Se você também está entre aqueles que não entendem o que esse ícone em questão significa ou representa, continue lendo para descobrir seu verdadeiro significado e poder usá-lo e interpretá-lo corretamente.

O que significa o emoji de berinjela no WhatsApp?

O emoji da berinjela é uma representação gráfica literal do fruto da planta Solanum melongena. No WhatsApp, ele aparece em um tom de roxo profundo e com um caule verde.

De acordo com Emojiterra, é frequentemente usado em chats relacionados com comida e culinária. No entanto, devido à sua forma cilíndrica, oblonga e alongada, também é usado de forma brincalhona para representar o falo em conversas sexuais ou insinuações desse tipo.

A Emojipedia, chamada de "bíblia" dos emojis, confirma em seu site que este pictograma é "muito utilizado para representar um pênis". De fato, devido ao "seu uso fálico", a hashtag #🍆 foi banida das buscas na rede social Instagram em 2015.

É importante ressaltar que o emoji tem tido essa conotação desde que foi adicionado ao Emoji 1.0, precisamente em 2015. No entanto, a berinjela foi aprovada para fazer parte do Unicode 6.0 cinco anos antes.