WhatsApp: este é o verdadeiro significado do emoji com uma gota na testa

O emoji amarelo de carinha sorridente com uma gota na testa é um dos mais populares no WhatsApp

Os emojis surgiram no final dos anos 90 com o objetivo de melhorar o sentido dos textos com emoções. Desde então, ajudam a transmitir de forma imediata em mensagens como as do WhatsApp quando algo te encanta, te deixa envergonhado, aprova ou te incomoda, para citar alguns.

Os pictogramas também permitem eliminar a ambiguidade do texto e nos poupam de mal-entendidos. Com eles, podemos deixar claro quando algo é sarcástico ou não; no entanto, assim como acontece pessoalmente, no mundo virtual alguns ícones podem ser difíceis de interpretar para muitos.

Este é o caso do emoji de carinha amarela rindo com uma gota na testa. E é que há quem o entenda de uma maneira e outros que o veem de outra, o que pode gerar confusões durante uma conversa no aplicativo Meta e em outras redes sociais onde ele é encontrado.

Por isso, a seguir, vamos te contar o verdadeiro significado deste ícone e em que situações é mais utilizado para que não tenha mais dúvidas ao usá-lo em suas conversas no WhatsApp.

O que significa o emoji com uma gota na testa?

De acordo com a Emojipedia, o rosto sorridente com uma gota de suor azul sobre o olho esquerdo ou direito foi criado para representar nervosismo ou desconforto, mas esse não é o uso comum que é dado a ele.

A chamada enciclopédia dos emojis afirma que este pictograma em questão é comumente usado para expressar alívio após escapar por pouco de uma situação perigosa ou desastrosa.

"Como se fosse dizer 'uf!' e secar o suor da testa", é explicado no site. Emojiterra ratifica que o emoji é frequentemente enviado "para expressar uma mistura de nervosismo e alívio".

Assim como também "uma situação limite ou uma sensação de desajeitamento, especialmente em situações onde alguém tenta rir para disfarçar um erro ou uma situação estressante", lê-se no site.

“Rosto sorridente com suor”, o nome oficial do emoji, foi aceito como parte do Unicode 6.0 em 2010, mas com outro nome. O ícone foi adicionado ao Emoji 1.0 cinco anos após sua aprovação.