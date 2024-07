PlayStation Portal é o acessório mais vendido de 2024 nos Estados Unidos

Já passou um bom tempo desde o lançamento do PS Portal, aquele acessório que permite jogar os títulos do PS5 em qualquer lugar de forma portátil. O dispositivo se assemelha bastante ao clássico controle DualSense, mas em uma versão mais alongada e que conta com uma tela de 8 polegadas no centro. Dessa forma, através de uma conexão sem fio com um PlayStation 5, os jogos que você tiver podem ser jogados.

Apesar de o conceito soar bem - e de certa forma, pegar o elemento mais distintivo do Nintendo Switch -, recebeu algumas críticas da comunidade no início que esperava um produto com mais funcionalidades, a verdade é que este produto tem se mostrado um sucesso inesperado de vendas, especialmente nos Estados Unidos.

Ultrapassou as expectativas

De acordo com Mat Piscatella, analista da Circana, o PS Portal se tornou o acessório de videogame mais vendido em termos de dólares no mercado dos Estados Unidos até agora este ano. Além disso, foi o produto mais vendido em maio no país, confirmando sua grande popularidade entre os jogadores.

Na verdade, o PS Portal estava vendendo tão bem que estava até esgotado em alguns países, levando a revendas do dispositivo a preços muito mais altos. Felizmente, a Sony percebeu que o produto estava sendo muito procurado e aumentou o estoque. Atualmente, o dispositivo continuou "superando as expectativas", de acordo com a própria empresa.

O PS Portal não foi criado para ser lucrativo, de acordo com a Sony. Em vez disso, seu principal objetivo era aumentar o tempo de jogo no PS5 oferecendo aos usuários a capacidade de jogar em qualquer lugar. O vice-presidente sênior da Sony, Hideaki Nishino, explicou: "Mais do que buscar lucratividade, queremos aumentar o tempo de jogo com o PS5. Se você quiser jogar em qualquer lugar, acredito que algumas pessoas definitivamente passarão mais tempo jogando em nosso sistema".

Ultrapassando as expectativas principais, o PS Portal poderia se abrir para o jogo em nuvem no futuro. De acordo com a Sony, não há nenhuma limitação técnica que o impeça. Assim, apesar das críticas iniciais, o PS Portal provou ser um produto bem-sucedido que conquistou os jogadores americanos.