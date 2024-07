Donkey Kong 64 ia ser tão violento que até Shigeru Miyamoto se horrorizou

Donkey Kong 64, uma das joias da coroa do Nintendo 64, nos presenteou com uma aventura inesquecível em 3D junto com Donkey Kong e seus amigos, enquanto tentam resgatar suas bananas do Rei K. Rool. O jogo, lançado em 1999 e assim como seus predecessores do Super Nintendo, foi citado como uma influência em muitos outros jogos de plataforma, e seu design de níveis e sua jogabilidade continuam sendo considerados inovadores.

E embora não tenha atingido o nível de Super Mario 64, este título da Rare conquistou um lugar especial nos corações dos jogadores graças ao seu humor, jogabilidade e personagens cativantes, dando origem a um jogo de plataformas inovador e divertido que oferecia uma experiência de jogo única. Seus gráficos, jogabilidade, design de níveis e música o tornaram um clássico da era do Nintendo 64.

Donkey Kong 64 ia ter armas de fogo

No entanto, o jogo poderia ter sido muito diferente. A ideia original da equipe da Rare era que os protagonistas, Donkey Kong, Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong e Chunky Kong, empunhassem armas de fogo reais como pistolas e espingardas.

Durante uma visita de Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata e Howard Lincoln aos escritórios da Rare para ver o progresso do jogo, a ideia de armas reais não agradou a Miyamoto. Ao ver o Donkey Kong disparando uma espingarda, sua reação foi de horror e pânico.

Diante da recusa de Miyamoto, a equipe da Rare teve que improvisar. Em um momento de inspiração, Miyamoto desenhou uma pistola de cocos que, após algumas modificações, se tornou o icônico Escupecocos.

Uma decisão mais do que acertada

Sem dúvida, a decisão de Miyamoto de eliminar as armas de fogo e substituí-las pelo Escupecocos foi a correta. Não só preservou a essência do jogo e o tornou mais adequado para todos os públicos, como também criou um elemento memorável que se tornou parte da identidade do Donkey Kong 64.

Esta anedota nos lembra da importância do feedback e da abertura para ideias. A visão de Miyamoto salvou Donkey Kong 64 de se tornar um jogo violento e o transformou na aventura familiar que todos conhecemos e amamos.

A história do Escupecocos também é uma homenagem à criatividade e à capacidade de adaptação. Diante de um imprevisto, a equipe da Rare soube encontrar uma solução engenhosa que não apenas manteve a qualidade do jogo, mas também o enriqueceu.

Para os desenvolvedores de jogos, esta história serve como um lembrete da importância de considerar o seu público-alvo e criar experiências que sejam adequadas para todas as idades. Obrigado a Shigeru Miyamoto por sua visão e por salvar Donkey Kong 64 das garras das armas de fogo!