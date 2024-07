Depois de 22 anos de desenvolvimento, finalmente é lançado um jogo para o GBA

Após 22 anos em desenvolvimento, o jogo com mais atrasos da história acabou de ser lançado para o Game Boy Advance

Criar um videogame não é algo que qualquer um pode fazer. É um processo complexo e desafiador que requer uma combinação de habilidades técnicas, artísticas e de design. O nível de dificuldade varia dependendo do tipo de jogo, da escala do projeto e dos recursos disponíveis, mas em geral, envolve superar uma série de obstáculos e desafios. Os desenvolvedores de videogames enfrentam inúmeros desafios técnicos, artísticos e de design, além de gerenciar o tempo, os recursos e trabalhar de forma eficaz em equipe.

ANÚNCIO

No entanto, a paixão pelos videogames e a satisfação de criar experiências interativas únicas podem ser recompensas inestimáveis para aqueles que se atrevem a enfrentar esse desafio complexo, mas gratificante, mesmo que leve mais de duas décadas para alcançá-lo, como no caso de "Kien": este jogo italiano levou incríveis e não menos impressionantes 22 anos para ser concluído.

Um sonho nascido em 2002

A história de Kien começou no ano de 2002, quando cinco jovens italianos, Fabio Belsanti, Luciano Iurino, Cristiano Convertino, Giuseppe Campanella e Giuseppe Grassi, embarcaram na ambiciosa aventura de criar o primeiro videogame italiano para o Game Boy Advance, o console da moda naquela época.

Sem experiência em programação, mas cheios de entusiasmo, a equipe trabalhou arduamente no design do jogo, chegando até a fazer um anúncio oficial para a imprensa. No entanto, um obstáculo importante surgiu em seu caminho: nenhum deles era programador.

Superando obstáculos e buscando aliados

Com um capital inicial de apenas 500 euros e usando seus próprios computadores pessoais, a equipe da Kien conseguiu completar o design do jogo. Em seguida, procuraram um programador que pudesse transformar sua visão em realidade. A busca não foi fácil e, após vários candidatos pouco convincentes, finalmente encontraram a pessoa certa: um desenvolvedor que, segundo Belsanti, exclamou "Não sei se consigo, mas estou disposto a lutar até a morte para concluir este projeto!".

Após um árduo trabalho de desenvolvimento, Kien finalmente estava pronto. Entre o final de 2002 e o início de 2004, a equipe assinou contratos com várias editoras para o lançamento. As perspectivas eram boas, com avaliações positivas e estimativas de vendas promissoras.

No entanto, um novo desafio surgiu: a produção de cartuchos para o Game Boy Advance era cara (cerca de 15 dólares por unidade), o que tornava as projeções de vendas menos atraentes para as editoras.

ANÚNCIO

As frases desanimadoras como "temos que esperar pela publicação, talvez anos. Kien é um ótimo jogo, mas por enquanto, no GBA, apenas jogos da Nintendo ou IPs fortes são vendidos com segurança. Uma nova IP é muito arriscada por enquanto..." tornaram-se a norma, o que acabou levando à dissolução da equipe e ao arquivamento do projeto por mais de duas décadas.

Um retorno inesperado e um futuro promissor

Felizmente, a história de Kien não termina aí. Atualmente, graças à empresa Incube8 Games, especializada na produção de jogos para consoles clássicos, Kien encontrou um novo lar.

O jogo, finalmente, pode ser comprado em formato físico para Game Boy Advance por 60 dólares no site oficial do distribuidor. Para Belsanti, "em termos românticos, a ideia de lançar o jogo em sua console original é simplesmente mágica".

Além dessa emocionante notícia, Belsanti revelou que já está trabalhando em um sucessor espiritual de Kien, o que significa que a aventura pode continuar no futuro.

Kien é um lembrete de que a paixão e a perseverança podem superar até os obstáculos mais difíceis. Apesar dos 22 anos de espera, este jogo finalmente chegou às mãos dos jogadores, demonstrando que nunca é tarde demais para perseguir nossos sonhos.