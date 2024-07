Como evoluiu o WAF, o conceito que nenhuma empresa de tecnologia pode ignorar?

O termo ‘Fator de Aceitação da Esposa’ (WAF) - traduzido para o português como fator de aceitação feminina (ou, literalmente, da esposa) - refere-se à consideração de que os dispositivos tecnológicos devem ser esteticamente atraentes e fáceis de usar para serem aceitos no ambiente doméstico.

ANÚNCIO

O conceito, originado nas décadas de 80 e 90, tem sido objeto de debate em relação à sua relevância e até mesmo ao seu nome, que muitos consideram sexista e antiquado, pois se baseia no estereótipo de que os homens tendem a priorizar seu interesse pela tecnologia ao comprar produtos, ignorando aspectos de estética, design e considerações práticas que, supostamente, são mais valorizados pelas mulheres.

De fato, a primeira menção conhecida desse fator apareceu em um artigo de 1989, que falava sobre a oposição das esposas a alto-falantes excessivamente grandes.

O conceito de WAF está desatualizado?

Após os movimentos feministas dos últimos anos, as campanhas publicitárias modernas evitam estereótipos e buscam ser inclusivas. Reconhece-se que a decisão de compra em casa é compartilhada e que os interesses tecnológicos não são exclusivos de um gênero.

E embora o termo WAF seja considerado obsoleto em sua forma original hoje em dia, a ideia de criar produtos tecnológicos que sejam esteticamente agradáveis e fáceis de usar continua sendo crucial.

Como o WAF evoluiu?

O princípio subjacente do WAF continua a influenciar a forma como as empresas de tecnologia de consumo projetam e comercializam produtos tecnológicos, com foco em três aspectos:

Estética e ergonomia: Os dispositivos devem ser visualmente atraentes e ergonômicos para todos os usuários. Fácil de usar: A interface do usuário deve ser intuitiva, garantindo que qualquer membro da família possa usar o dispositivo sem complicações. Integração com a casa inteligente: Os produtos devem ser compatíveis com sistemas de casa inteligente existentes, permitindo uma experiência fluida e coesa.

É tendência

A integração de assistentes de voz, domótica e dispositivos inteligentes levou as empresas a projetar produtos que se integram perfeitamente com a decoração da casa moderna. Para isso, eles optaram por 2 qualidades:

ANÚNCIO

Designs minimalistas: A tendência para o minimalismo no design de interiores tem levado as empresas a criar dispositivos com linhas limpas, cores neutras e acabamentos elegantes.

A tendência para o minimalismo no design de interiores tem levado as empresas a criar dispositivos com linhas limpas, cores neutras e acabamentos elegantes. Compatibilidade e integração: A facilidade de conectar e controlar vários dispositivos por meio de uma única plataforma é crucial. Ecossistemas de produtos que funcionam juntos sem problemas são altamente valorizados.

Como as empresas estão aplicando hoje o WAF?

O Google e a Amazon são apenas dois exemplos de empresas que lançaram dispositivos que exemplificam como a estética e a funcionalidade podem andar juntas. Não é à toa que seus alto-falantes inteligentes são projetados para serem discretos e elegantes, integrando-se perfeitamente em quase qualquer ambiente.

Não são os únicos. Empresas como Belkin declararam que, durante o processo de design de um produto como uma capa para smartphone ou fones de ouvido, é considerado o fato de que não apenas usuários masculinos podem usá-los, mas também devem ser fáceis de manipular, por exemplo, para uma mulher com unhas longas ou postiças.