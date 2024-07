Android: como criar adesivos animados para o WhatsApp?

Os adesivos animados têm ganhado grande popularidade desde a sua introdução no WhatsApp em 2020.

No entanto, muitos usuários ainda não sabem como criá-los. Se você é um deles e deseja aprender a criar seus próprios adesivos animados para o aplicativo do Meta, está no lugar certo.

Como fazer adesivos animados para o WhatsApp?

O processo de criação de adesivos animados para o WhatsApp é simples e pode ser feito usando aplicativos de terceiros no Android, como o Sticker Maker.

Aqui te explicamos passo a passo como fazer isso em dispositivos com o sistema operacional do Google, de acordo com o site Xataka Android.

Passo 1: baixe e instale o Sticker Maker

Abra a Google Play Store no seu dispositivo e procure Sticker Maker Baixe o aplicativo Viko & Co e aguarde a instalação A instalação é gratuita, assim como a criação de adesivos estáticos. No entanto, você precisará da versão premium para criar adesivos animados Uma vez ativado o modo premium, você pode começar a trabalhar no seu pacote de adesivos

Passo 2: comece a criar seu pacote de adesivos

Clique na opção “Criar um novo pacote de adesivos” Introduza o nome do pacote (máximo de 30 caracteres) Escreva o nome do criador do pacote (também máximo de 30 caracteres) Lembre-se de que esses dados serão visíveis para qualquer pessoa para quem você enviar um desses adesivos

Passo 3: escolha o ícone do pacote de adesivos

Depois de criar a base para o seu pacote, você verá uma tela com espaços para os diferentes adesivos e a imagem que servirá como capa do pacote O primeiro passo é escolher a capa, que deve ser uma imagem estática. Clique onde diz Ícone Será aberto um menu de opções para adicionar a imagem que deseja: tirar foto, abrir galeria, selecionar arquivos, biblioteca de adesivos ou apenas texto Selecione a opção que o leve para a imagem desejada. Se for uma fotografia, você pode recortar seu contorno manualmente ou de forma semiautomática

Passo 4: crie adesivos em movimento com vídeos ou GIFs

Para criar um sticker animado, toque nas caixas abaixo do ícone. O mesmo menu de opções será aberto para escolher a capa Escolha a opção que o levará ao arquivo que deseja usar para seu adesivo animado, que deve ser um GIF ou vídeo previamente armazenado Selecione o arquivo e ele será adicionado ao seu pacote de adesivos. Tenha em mente que ao importar um vídeo, não é possível cortar o contorno nem a duração Se precisar editar o clipe, faça-o em outro aplicativo antes de adicioná-lo ao Sticker Maker. Certifique-se de que não seja muito longo ou pesado para evitar problemas de importação Deves criar pelo menos três adesivos para o teu pacote, animados ou não, antes de poder importá-lo para o WhatsApp

Passo 5: adicione seu pacote de adesivos ao WhatsApp

Depois de ter pelo menos três adesivos criados, clique no botão “Adicionar ao WhatsApp” Confirme a escolha pressionando “Adicionar” na janela pop-up Após completar essas etapas, seu pacote de adesivos estará disponível no WhatsApp. Você poderá encontrá-lo na seção de adesivos de suas conversas com o ícone escolhido e os adesivos criados

Seguindo estes passos, você poderá criar e personalizar seus próprios adesivos animados para o WhatsApp, adicionando um toque único às suas conversas.