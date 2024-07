Samsung Unpacked: novos dobráveis, fones de ouvido, mas o protagonista foi o Galaxy Ring

Já é quase tradição que entre julho e agosto a Samsung nos apresente uma nova geração de seus telefones dobráveis Flip e Fold, então o anúncio não foi surpresa. Atualizações em seu catálogo de dispositivos que vieram acompanhadas de novos fones de ouvido e smartwatches também, mas o protagonista foi outro.

ANÚNCIO

Samsung Dobráveis

O esperado anel chegará em breve

Há alguns meses, durante o Mobile World Congress (MWC, importante feira tecnológica de Barcelona), foi apresentado o “Galaxy Ring”, um dispositivo que, de forma semelhante a uma smartband, monitora sua saúde, mas também inclui “gestos” para controlar certas funções do seu smartphone: agora tem data e preço, será lançado em 14 de julho em alguns mercados.

Samsung Galaxy Ring

Por esse motivo, o Galaxy Ring se tornou protagonista. Embora alguns meios de comunicação o tenham erroneamente citado como o “primeiro anel inteligente”, podemos dizer que foi o mais esperado, desde que informações sobre seu desenvolvimento foram divulgadas. Não é o primeiro, pois na verdade já revisamos outro modelo (Omni Ring da Kinegun). No entanto, esse outro modelo é mais focado no monitoramento da saúde (e bastante completo) e omite a capacidade de “controlar” o celular com certos gestos, o que seria uma diferença importante em relação ao da Samsung. O que o Galaxy Ring oferece?

Os detalhes do aguardado anel inteligente

O Galaxy Ring foi projetado para monitoramento de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana. Possui resistência à água 10ATM e Titânio de grau 5. Vem em três opções de cores: Titânio Preto, Titânio Prata e Titânio Ouro, juntamente com um kit de tamanhos que ajuda a encontrar o ajuste adequado entre nove opções de tamanhos.

Todos os dados e informações são integrados no Samsung Health para facilitar o acesso a uma plataforma coesa sem necessidade de inscrição. Entre as coisas que mede estão estatísticas de sono, ronco, ciclo menstrual, alertas de frequência cardíaca, detecção de treino, passos e muito mais. Para carregá-lo, inclui uma caixa especial, e a marca indica que dura 7 dias de bateria.

Os gestos fazem a diferença

As funções que vão além da saúde são o principal diferencial deste anel em relação a outros disponíveis no mercado. Por exemplo, você pode tirar fotos facilmente ou desativar o alarme nos smartphones Galaxy com um duplo beliscão através de Gestos e também encontrar a localização do seu Galaxy Ring através do seu smartphone Galaxy com Find My Ring no Samsung Find.

O Galaxy Ring deve ser emparelhado com um smartphone Samsung Galaxy com Android 11.0 ou superior e uma memória mínima de 1,5 GB. É necessário ter o aplicativo Samsung Health (v6.27 ou superior) e fazer login na conta da Samsung. A disponibilidade de serviços pode variar de acordo com o país ou região, assim como a disponibilidade de tamanhos e cores do Galaxy Ring.

ANÚNCIO

O custo será de US$400 nos Estados Unidos, então provavelmente o preço ultrapassará os R$1.500 no Brasil. E você? Prefere o anel ou um relógio inteligente? Porque também lançaram novos modelos desses.

Samsung Relógios

O que mais foi lançado no evento?

Embora vamos nos aprofundar nos equipamentos lançados nos próximos dias, a seguir mencionamos todos os equipamentos lançados durante este Galaxy Unpacked: