Divertida Mente 2: quais são as chaves do seu sucesso?

“Ansiedade foi o gancho perfeito para que milhões de pessoas em todo o mundo se voltassem para assistir Divertida Mente 2, esse personagem chamou a atenção desde o trailer do filme, pois esse sentimento está se tornando cada vez mais comum, mas acima de tudo mais aceito entre as pessoas. A ansiedade chega para controlar a mente de Riley, situação que leva a adolescente ao extremo quando ela o tempo todo projeta situações hipotéticas que poderiam acontecer no futuro e, principalmente, a atormentam.

ANÚNCIO

Divertida Mente 2 Ansiedade (Instagram (@pixar))

Divertida Mente 2 leva à reflexão com as diferentes situações que retrata, e até com frases icônicas como: “Talvez seja isso que acontece quando você cresce, sente menos alegria”. São muitos os elementos que fizeram com que o filme da Disney e Pixar continuasse quebrando recordes de bilheteria. Recentemente, conseguiu superar filmes como Super Mario Bros. O Filme, Coco e Homem-Aranha no Aranhaverso, como o filme animado de maior bilheteria de todos os tempos em nosso país, e ainda não completou um mês desde sua estreia.

“Este ano, dizia-se que o cinema estava fracassando porque as maiores produções não estavam sendo rentáveis, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. No entanto, Divertida Mente 2 veio para resgatá-lo, justamente em um momento em que, muitas vezes, o cinema de animação tem sido menosprezado. Falava-se muito que as pessoas já não iam ao cinema porque tinham plataformas ou outras formas de consumir conteúdo e, portanto, não estavam interessadas. Mas não, a chave é contar histórias que interessam, como é o caso de Divertida Mente 2, que, muito além de ser um filme animado, normalmente considerado para crianças, é um filme que conecta com todos ao falar de algo muito básico: as emoções que todos temos e que raramente conseguimos compreender. De forma muito inteligente e simples, o filme nos faz entender como funcionam a ansiedade e a vergonha, e são esses elementos que fizeram com que as pessoas falassem tanto sobre o filme”, indicou Stivi, jornalista especializado em cinema e televisão.

Divertida Mente 2 Maior bilheteria da história (Instagram @pixar)

Para Andrés Rana Fonk Medina, Diretor da Spoiler Time, é um erro dizer que Divertida Mente 2 está salvando o cinema. "Acredito que é um erro grave dizer que esse tipo de filme salva o cinema, porque na realidade não o fazem, salvam as grandes cadeias, e espero não ser contraditório, nem ser mau, mas acredito que na verdade matam um pouco o cinema, porque esse tipo de filmes só faz com que os grandes complexos exibam apenas esses filmes, deixando de lado os longas com menos orçamento, os filmes independentes. Divertida Mente 2, - ou o que também acredito que acontecerá com Deadpool, que já está esgotando os ingressos na pré-venda - são filmes que só salvam a si mesmos e às suas distribuidoras, porque as pessoas lotam as salas para ver apenas esses filmes e infelizmente os outros ficam de lado".

Rana Fonk também destacou que uma das grandes chaves do sucesso é que a história de Riley é familiar, "é um filme que se fortaleceu através do boca a boca, por isso continua dominando a bilheteria, mas é preciso ter claro que é um filme que atrai famílias, o que aumenta o número de bilheteria porque uma mãe ou um pai vão pelo menos com um ou dois filhos, aí você tem quatro ingressos vendidos, se você for multiplicando, além de toda a gente jovem que quer ver esse filme pelo tema das emoções e muitas pessoas que levam seus sobrinhos, é um filme que triplica ou quadruplica a venda normal de ingressos".

O Brasil está se rendendo à animação

O fenômeno de bilheteria do filme da Disney e Pixar não deveria nos surpreender, já que o público brasileiro é constantemente seduzido pelo cinema animado, como explica Edgar Apanco, analista da indústria cinematográfica. “Basta ver quais filmes estabeleceram recordes de bilheteria neste século, 14 filmes bateram recordes de bilheteria, em média, quase a cada dois anos temos um novo recorde no Brasil, há filmes que duram mais, outros que duram menos, mas diariamente esses recordes são batidos por animações. Os filmes que quebraram recordes de bilheteria neste século são Shrek 2, A Era do Gelo 2, A Era do Gelo 3, Toy Story 3, Coco e agora Divertida Mente 2″.

“Nos últimos 25 anos, Titanic em 1998 e Avatar são as únicas anomalias em termos de gênero, mas são mais fenômenos globais que quebraram recordes de bilheteria em todos os países e são filmes que pertencem a um diretor que sabe como alcançar essas audiências, que é James Cameron. Além disso, os filmes da Pixar apelam para todas as audiências, Divertida Mente 2 pode facilmente chegar a um adulto de 45 anos, assim como a uma criança de 8 anos ou a um adolescente de 13 anos, são filmes que lidam com diferentes níveis de mensagens de acordo com a audiência e isso é em grande parte parte de seu sucesso”, acrescentou.

ANÚNCIO

Os super-heróis também são uma parte importante da cultura cinematográfica do nosso país. "Coco foi claramente um fenômeno local, foi a representação de uma tradição mexicana lindamente retratada e fielmente retratada, sentia-se até como um filme mexicano, embora claramente. A outra metade dos filmes mais populares são aqueles relacionados com universos de super-heróis. No início do século, tivemos como recorde o Homem-Aranha e Homem-Aranha 3 e a partir de 2008 a Marvel dominou a bilheteria com filmes como Os Vingadores, que chegou a 827 milhões, sendo o filme que manteve o recorde por mais tempo, ficando 5 anos e meio. Depois vieram Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, e parecia que eram marcas que só poderiam ser superadas por uma próxima sequência", enfatizou Apanco.

Marvel Os Vingadores

Quais são os filmes de maior bilheteria no México?

1. Divertida Mente 2: 1.655.4 mdp

2. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa: 1.618,2 milhões de pesos

3. Super Mario Bros. O filme: 1.542,5 mdp

4. Avengers: Ultimato: 1.474,2 bilhões de dólares

5. Toy Story 4: 1.375.6 mdp

6. Vingadores: Guerra Infinita: 1.141.1 bilhões de dólares

7. Coco: 1.134.4 mdp

8. Avatar: O Caminho da Água: 1.086,2 mdp

9. O Rei Leão: 996 milhões de pesos

10. Barbie: 915,7 mdp