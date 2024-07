Por que os tubarões atacam os humanos?

Apesar da atenção da mídia, os ataques de tubarões continuam sendo extremamente raros. As estatísticas mostram que é mais provável morrer por outras causas, como afogamento ou acidentes de carro, do que por um ataque de tubarão.

Para se ter uma ideia, o número médio de ataques não provocados entre 2013 e 2017 foi de 84. Em 2023, houve 69 mordidas de tubarão não provocadas em humanos e 22 mordidas provocadas, de acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão do Museu de História Natural da Flórida. Quatorze desses ataques foram fatais e 10 foram considerados não provocados.

Dito isto, relatórios recentes indicam que os ataques de tubarões em algumas partes do mundo aumentaram.

Por que os tubarões atacam?

Gavin Naylor, diretor do Programa de Pesquisa de Tubarões da Flórida (que mantém o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões), diz que as mordidas de tubarão estão fortemente correlacionadas com a quantidade de pessoas e a quantidade de tubarões na água ao mesmo tempo. Ou seja, quanto mais tubarões e pessoas houver em um local, maiores serão as chances de se encontrarem.

Isso pode parecer óbvio, mas, ao analisar onde a maioria dos ataques está ocorrendo (na costa sul da Austrália e na costa leste dos Estados Unidos), percebemos que, especificamente no sul da Austrália, também houve um aumento no número de leões-marinhos, a presa favorita dos grandes tubarões brancos da região.

Os tubarões cometem erros?

Uma das hipóteses mais difundidas ganha força: a identidade equivocada. Essa teoria sugere que os tubarões confundem os humanos com suas presas habituais, como focas e leões-marinhos.

Investigações mostraram que, do ponto de vista de um tubarão, a silhueta de um surfista em uma prancha pode parecer a de uma foca. Essa ideia, inicialmente proposta na década de 1970, tem sido amplamente debatida na comunidade científica. No entanto, estudos recentes argumentam que não considera outros sentidos importantes dos tubarões, como a audição e a detecção de movimentos na água.

Os tubarões mordem humanos por curiosidade?

Outra explicação é a hipótese da exploração de presas. Os tubarões são conhecidos pelo seu comportamento curioso e frequentemente investigam objetos desconhecidos através de mordidas.

No entanto, este comportamento exploratório é mais comum em tubarões jovens do que em adultos, sugerindo que esses ataques podem ser o resultado da falta de experiência dos tubarões mais jovens com os humanos.

Outros fatores ambientais e humanos

Vários estudos têm sugerido que as mudanças ambientais e o comportamento humano influenciam a frequência dos ataques de tubarão. O aquecimento global e a destruição dos habitats marinhos podem deslocar os tubarões para áreas costeiras, onde interagem mais com as pessoas. Além disso, a crescente popularidade dos esportes aquáticos aumenta a probabilidade de encontros.

O que sabemos com certeza é que as mordidas de tubarões em seres humanos são eventos raros e frequentemente resultam da curiosidade dos tubarões mais do que de uma intenção predatória.