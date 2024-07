Você sabia que a NASA é responsável se lixo espacial cair na sua casa?

Alejandro Otero e sua família não podiam acreditar no que viam com seus próprios olhos quando, no dia 8 de março passado, um destroço vindo do espaço exterior perfurou o telhado de sua casa, atravessou dois andares e por pouco não atingiu seu filho Daniel.

É por isso que a família apresentou uma reclamação à NASA, exigindo que a agência espacial cubra os danos causados por este incidente inesperado e assustador.

Deveriam pagar pelos danos?

A advogada da família Otero, Mica Nguyen Worthy, afirma em um comunicado que, de acordo com a Convenção sobre a Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais, a NASA seria responsável se os destroços causassem danos em outro país.

“Pedimos à NASA que não aplique um padrão diferente aos residentes dos Estados Unidos (...), mas que cuide dos Otero e lhes devolva a tranquilidade”, afirma.

Especificamente, os Otero pedem US$ 80 mil por danos materiais e comerciais, angústia emocional e mental, entre outros custos.

Uma bomba-relógio no espaço!

Estação Espacial Internacional Os destroços que caíram na casa da família Otero são lixo da Estação Espacial Internacional (NASA - Usplash)

Porta-vozes da NASA confirmaram que os destroços que caíram na casa da família Otero consistem em um objeto de quase três quartos de quilo, proveniente de um palete de baterias usadas (com um peso de 2,9 toneladas) descartado da Estação Espacial Internacional em março de 2021.

Este material estava destinado a queimar completamente na atmosfera terrestre, mas claramente, nem tudo correu como planejado.

Ninguém está seguro

Os Otero agradecem que, embora ninguém tenha ficado ferido neste incidente, um ‘quase acidente’ como este poderia ter sido catastrófico.

Alejandro Otero expressou sua indignação no X, exigindo que os responsáveis assumam as consequências deste ato negligente; no entanto, posteriormente removeu as publicações.

Lixo espacial: um problema fora de controle?

O problema do lixo espacial não é novo, mas incidentes como o ocorrido em Nápoles, Flórida, destacam a urgência de encontrar soluções.

Com centenas de toneladas de detritos orbitando a Terra, a possibilidade de mais objetos caírem em áreas habitadas aumenta a cada dia, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Quantas mais casas terão que ser destruídas antes que as autoridades tomem medidas?

Um caso que estabeleça precedentes

A reclamação apresentada pela família Otero poderia estabelecer um precedente importante na responsabilidade das agências espaciais e das empresas que competem pela conquista do universo. A NASA e outras corporações estão preparadas para enfrentar as consequências de suas ações no espaço?

A NASA responderá?

Enquanto a família Otero aguarda por justiça e reparação, a NASA ainda não respondeu a este pedido inesperado, mas totalmente justificável.

Embora a família ainda não tenha iniciado uma ação legal, a advogada Mica Nguyen Worthy argumenta que a forma como a NASA responderá será fundamental para lidar com futuras reivindicações.