O que está por trás dos telefones Honor?

O forte crescimento das empresas asiáticas nos mercados latino-americanos não se concentra apenas no setor automotivo. Nos últimos anos, a telefonia móvel tem se inclinado para dispositivos focados em design e inovação, principalmente provenientes de centros de desenvolvimento chineses.

ANÚNCIO

Um desses casos é o da Honor, uma marca global de tecnologia que está crescendo rapidamente e se tornando líder em inovação na América Latina. A empresa, afirmam, está comprometida com o desenvolvimento de produtos inteligentes, duráveis, que protejam a visão e ofereçam uma excelente experiência fotográfica. Nesse contexto, ela utiliza tecnologia de inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem e a duração da bateria de seus dispositivos.

A empresa investe muito em pesquisa e desenvolvimento para atingir seus objetivos e garantir um melhor controle de qualidade em seus dispositivos de última geração. Em 2023, a empresa destinou 11,5% de suas receitas globais de vendas para P&D. Isso resultou em inovações significativas em seus dispositivos, especialmente nas séries Magic e Honor.

Tecnologia Os centros de P&D da Honor estão localizados na China (Cortesía)

"Existem muitas maneiras de projetar um produto, mas o mais importante é desenvolver produtos centrados no ser humano. Primeiramente, devemos pensar em como podemos resolver os problemas das pessoas, essa é a chave. Além disso, um smartphone dobrável sempre deve oferecer uma experiência diferente ao ser aberto e usado, gerando emoções únicas para os usuários. Em segundo lugar, devemos ajudar as pessoas a serem mais eficientes ao usar o dispositivo, o que é crucial. E em terceiro lugar, o valor emocional e pessoal que o dispositivo proporciona é fundamental. Por isso, ao adicionar a inteligência artificial, podemos oferecer funções totalmente personalizadas e intuitivas. Isso é o que realmente faz a diferença", comentou Fang Fei, presidente da Linha de Produtos Honor, diante do primeiro grupo de jornalistas e criadores de conteúdo da América Latina a visitar os centros de pesquisa e desenvolvimento desta marca global de tecnologia.

Honor Fang Fei, presidente da linha de produtos da Honor, focou no presente dos dispositivos da empresa, mas também no que mais pode ser feito para inovar (Cortesía)

Tecnologia Eles também analisam a qualidade fotográfica e a combinação com IA (Cortesía)

Ao se referir aos telefones dobráveis, foi preciso ao apontar que sua empresa tem como objetivo ser líder em confiabilidade e qualidade desta categoria, a qual, de acordo com dados da IDC, mais de 52,9% dos consumidores atualmente em todo o mundo desejam comprar um celular dobrável. Por isso, a empresa aspira alcançar o mesmo nível de resistência em seus smartphones dobráveis como já possui em seus smartphones tradicionais. Nesse contexto, o Publimetro foi um dos primeiros a testar seu novo terminal Magic V Flip e sua edição especial projetada por Jimmy Choo.

Fang Fei declarou: "estamos comprometidos em levar a mesma confiabilidade e resistência que nossos consumidores esperam dos smartphones tradicionais para nossos dispositivos dobráveis. Isso inclui inovações-chave em materiais e design que garantem durabilidade. Nossos dispositivos não apenas passam por rigorosos testes de qualidade, mas também são desenvolvidos levando em consideração as necessidades e expectativas de nossos usuários. Essa abordagem centrada no consumidor garante que cada produto que lançamos oferece um valor real e tangível".

Qual é a visão dos executivos da Honor?

Por outro lado, Ray Guo, Chief Marketing Officer (CMO) da Honor, revelou a intenção da marca de se manter líder em inovação, desenvolvimento e democratização de tecnologias-chave como a Inteligência Artificial (IA) no campo de smartphones, computadores pessoais e dispositivos vestíveis.

ANÚNCIO

"Atualmente, trabalhamos com uma grande quantidade de parceiros para desenvolver IA generativa. A Honor está focada no desenvolvimento de IA on-device, porque fazê-lo desta forma representa uma melhor oportunidade de criar sistemas que operem em conjunto para melhorar a produtividade e proteger a privacidade", afirmou.

O CMO reafirmou que na Honor eles acreditam firmemente que, ao combinar o poder da personalização, intuição e proteção da privacidade da IA em dispositivos, todos podem desbloquear o potencial da inteligência artificial.

Tecnologia Ray Guo, Chief Marketing Officer (CMO) da Honor, revelou a intenção da marca de continuar a ser líder em inovação, desenvolvimento e democratização de tecnologias-chave como a Inteligência Artificial (IA) (Cortesía)

Para isso, a empresa desenvolveu uma arquitetura de IA de quatro camadas baseada em personalização, intuição e proteção da privacidade.

A primeira camada da arquitetura conecta dispositivos e sistemas operacionais. Isso permite compartilhar potência de cálculo e serviços entre dispositivos, tornando o sistema mais eficiente e eficaz.

Isso permite compartilhar potência de cálculo e serviços entre dispositivos, tornando o sistema mais eficiente e eficaz. A segunda camada permite um sistema operacional personalizado. Isso significa que o sistema operacional pode aprender os hábitos do usuário e se adaptar às suas necessidades.

Isso significa que o sistema operacional pode aprender os hábitos do usuário e se adaptar às suas necessidades. A terceira camada da arquitetura, aponta Guo, introduz uma série de aplicações generativas e inovadoras. Estas aplicações utilizam a IA para criar novas experiências para os usuários.

Estas aplicações utilizam a IA para criar novas experiências para os usuários. A quarta camada da arquitetura fornece acesso a serviços baseados na nuvem. Isso permite aos usuários acessar uma ampla gama de serviços, como armazenamento na nuvem, streaming de música e vídeo, e muito mais.

Tecnologia David Moheno falou sobre as novidades da Honor na América Latina (Publimetro)

Por sua vez, David Moheno, diretor de Assuntos Públicos da Honor para a América Latina, "nossa marca está dando passos firmes na América Latina através da inovação, produtos inteligentes que estão fazendo uma diferença muito positiva na vida dos usuários. O que mais interessa à Honor é o foco centrado no ser humano".

Neste sentido, Moheno destacou o lançamento na China do Honor Magic V Flip, o smartphone dobrável de abertura vertical que chega com uma versão limitada e projetada por Jimmy Choo.

Honor Magic V Flip

Na América Latina, a Honor tem sido especialmente bem recebida, destacando-se como uma marca querida pelos consumidores nos mercados-chave. A implementação da sua estratégia de IA, tecnologia de smartphones dobráveis e inovações em áreas como fotografia, bateria e tela têm se traduzido em benefícios tangíveis para os usuários em toda a região e no mundo. Essa rápida adoção da marca reflete o impacto positivo das tecnologias avançadas e o foco centrado no ser humano da Honor.