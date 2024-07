Arqueólogos encontram uma arte rupestre de 4 mil anos de existência na Venezuela

A evidência genética humana na América do Sul se estende até 18 mil anos atrás, de acordo com descobertas científicas. No entanto, em termos de culturas pré-históricas ou sociedade, a civilização de Caral, em diferentes áreas do Peru, é o mais antigo que a ciência tem em mãos, com um povo que habitava essas regiões há 5 mil anos.

Recentes descobertas de um grupo de arqueólogos venezuelanos não superam a cidade Sagrada de Caral, mas poderiam ter encontrado a arte rupestre mais antiga já conhecida na história. Encontraram pelo menos 20 pinturas desse estilo nas entranhas do Parque Nacional Canaima, localizado no sudeste da Venezuela, uma área que faz fronteira com a Amazônia brasileira.

Eles são inspirados no Salto Ángel, uma das maiores atrações turísticas da Venezuela Wikipedia

Para aqueles que não conhecem, no Parque Nacional Canaima está localizada a Cachoeira do Anjo (As Cataratas do Paraíso em ‘UP’), que é a queda d’água mais alta do mundo. Precisamente nas paredes desta maravilha natural do nosso planeta, um grupo de arqueólogos da Universidade Simón Bolívar encontrou a arte rupestre e colorida de uma civilização nunca antes registrada pela ciência.

Uma resenha do Infobae explica que os desenhos encontrados estavam feitos em cor vermelha. Todos tinham uma forma geométrica distintiva: havia pontos, linhas, filas de X e alguns padrões em forma de estrelas, que se conectavam entre si.

Outras das pinturas são mais simples, como folhas ou pessoas representadas através da arte milenar de palitos e círculos. Todas estão gravadas nas rochas, o que as qualifica como petroglifos. O significado dos desenhos ainda é desconhecido, mas abre a porta para mais expedições na região.

"É quase impossível entrar na mente das pessoas que viveram tantos anos atrás. Mas definitivamente esses sinais tinham um significado ritual", disse ao Live Science José Miguel Pérez-Gómez, arqueólogo e pesquisador da Universidade Simón Bolívar em Caracas.

A arte rupestre mais antigo já conhecido foi encontrado no Brasil, mas o arqueólogo venezuelano acredita que essas descobertas na Venezuela podem superá-lo.

Será possível que este seja o ponto zero deste arte na América do Sul? As portas estão abertas para a investigação.