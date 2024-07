WhatsApp: o significado oculto do emoji com os olhos para cima e quando usá-lo

O emoji da carinha com os olhos para cima chegou ao WhatsApp no ano de 2017

Os emojis tornaram-se uma parte indispensável de nossas vidas nos últimos anos. E é que esses pequenos desenhos de rostos, comidas, lugares, objetos e tudo o que você possa imaginar nos ajudam a complementar e dar mais nuances a todas as nossas mensagens no WhatsApp e nas redes sociais.

Em algumas ocasiões, os emojis transmitem sozinhos a mensagem que queremos, o que nos permite economizar tempo, e seu crescimento está em ascensão. Na verdade, inicialmente havia apenas centenas deles e agora existem mais de três mil, mas esse número não é estático, pois cada vez mais estão sendo incluídos.

No entanto, embora a maioria das pessoas os use diariamente para se comunicar, nem todos entendem bem quais são seus significados predefinidos e acabam errando na hora de escolher algum. Por exemplo, você sabe o que realmente representa o famoso emoji com os olhos para cima?

Se a resposta for não, você veio ao lugar certo porque, a seguir, vamos te contar o que significa esse emoticon e quando é apropriado usá-lo para que você não cometa erros ao incluí-lo em suas conversas.

Qual é o significado do emoji com os olhos para cima no WhatsApp 🙄?

A carinha amarela com uma boca pequena fechada e olhos grandes brancos apontando para cima é oficialmente chamada de ‘cara com olhos brancos’. Seu significado é ‘desprezo moderado, desaprovação, frustração ou tédio’, de acordo com o Emojipedia, um site dedicado aos emojis.

O tom do logograma em questão pode variar de engraçado ou divertido a impertinente, irritado e sarcástico. De acordo com Emojiterra, o ícone também frequentemente transmite irritação e ceticismo, e seu uso comum é para expressar incredulidade, impaciência ou frustração.

Também é comum ser usado para representar a ação de ignorar algo que foi expresso ou feito anteriormente. Da mesma forma, serve como uma maneira de dizer: ‘sim, como você quiser’ ou ‘bom, enfim’.

Vale ressaltar que o famoso ‘rosto com olhos revirados’ foi aprovado como parte do Unicode 8.0 em 2015 e foi adicionado ao Emoji 1.0 naquele ano, mas não chegou ao WhatsApp até 2017. Desde então, é um dos emojis mais usados e sofreu muito poucas variações em relação ao seu design original.