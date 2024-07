Nintendo torna públicos os salários de seus diretores: por que tanta diferença?

Os escritórios da Nintendo estão em pleno movimento neste início do segundo semestre de 2024. A empresa está prestes a lançar uma nova consola, que substituirá a Nintendo Switch e um punhado de jogos anunciados para o final deste 2024.

Neste sentido, o trem executivo da gigante dos videogames realizou a 84ª Reunião Geral de Acionistas. É necessário, antes de tudo, apresentar as contas para poder avaliar posteriormente se haverá ou não crescimento.

No entanto, uma das coisas que chamou a atenção neste encontro foi o fato de a Nintendo ter tornado públicos os salários de seus principais executivos, como o do diretor criativo, Shigeru Miyamoto, ou do próprio presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa.

Os números, embora generosos e exagerados para os mortais, são muito diferentes dos de seus pares no ocidente. O salário dessas figuras, como Miyamoto, que é uma lenda da indústria, por ser o criador de franquias como Super Mario ou Donkey Kong, é muito baixo em comparação com o de um executivo, como o da Electronic Arts, por exemplo.

Isso é o que um executivo da Nintendo ganha

O salário mais alto é o de Shuntaro Furukawa, presidente da grande N dos videogames: 2,2 milhões de dólares por ano.

Segue a lenda viva de Miyamoto, com um salário de 1,7 milhões de dólares por ano. Nintenderos revela outros nomes de executivos da empresa como Shinya Takahashi, chefe da EDP (Software) e apresentador do Nintendo Direct, que ganha 1,4 milhões de dólares por ano.

O chefe de marketing ganha 1 milhão de dólares por ano e o chefe de hardware acumula 783 mil dólares anuais.

