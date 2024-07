Como Saturno com seus anéis aparece quando gravado com a câmera de um celular

O trabalho de Sebastián Campos, diretor do Observatório Galileo, Pisco Elqui, no Chile, já é familiar para aqueles que estão acostumados a ler sobre os temas espaciais que abordamos em FayerWayer. O astrônomo tem uma capacidade surpreendente para adaptar a câmera de seu celular aos telescópios que opera, com os quais obtém imagens impressionantes do Sistema Solar e muito além no cosmos.

ANÚNCIO

Recentemente, ele fez uma postagem em sua conta do X na qual mostra Saturno, com todos os seus anéis, capturado com a câmera de seu celular. Sebastián nos contou, em uma nota que fizemos em 2022, que adaptou um Huawei Nova 9 a um grande telescópio de 400mm, que eles têm no Observatório Galileo.

"Às 21:35, fiz a adaptação e apontei para Saturno, que brilhou com seus anéis devido a estar há poucos dias em seu ponto mais próximo da Terra (cerca de 1.320.000.000 de quilômetros). Conseguimos ver o disco planetário e o anel que cerca o segundo maior planeta do sistema solar", disse-nos naquele momento.

Dois anos após esse momento, quem nos surpreende agora são os seguidores do astrônomo chileno, que, impulsionados por sua iniciativa e entusiasmo pelos temas espaciais, seguiram seus passos e demonstraram como capturaram imagens de Saturno, com seus anéis, com as câmeras de seus celulares.

"Foi difícil focar com o celular, mas no final consegui. É maravilhoso aquele planeta."

"Lembro-me da primeira vez que consegui focá-lo com o meu telescópio e quase chorei. Aqui estão algumas fotos da ocultação de Saturno em 2019", disse outra seguidora de X a Sebastián Campos.