O impacto do DOOM foi tão forte que Bill Gates fez de tudo para comprá-lo

No início da década de 1990, a indústria de jogos para PC experimentou uma explosão de inovação e criatividade que a consolidou como uma força dominante no entretenimento interativo. Esta era dourada foi marcada por avanços tecnológicos, o surgimento de gêneros icônicos e o aparecimento de estúdios lendários que definiram o cenário dos jogos nos anos seguintes.

E a introdução de processadores mais rápidos, placas gráficas mais sofisticadas e maiores capacidades de memória abriu as portas para um mundo de possibilidades para os desenvolvedores de jogos. Os sprites 2D deram lugar a gráficos 3D rudimentares, embora impressionantes para a época, permitindo experiências de jogo mais imersivas e realistas.

Neste mundo dos videogames da primeira metade da década de 90, vimos alguns títulos que acabaram deixando uma marca indelével, marcando um antes e um depois na indústria. DOOM, o lendário shooter da id Software lançado em 1993, é um desses jogos que transcendeu o tempo, tornando-se um verdadeiro ícone da cultura pop.

Um sucesso retumbante que desafiou a Microsoft

DOOM não só conquistou os jogadores, mas também se tornou tão popular que foi instalado em mais computadores do que o próprio Windows 95. Este sucesso estrondoso chamou a atenção de Bill Gates, que viu nele uma oportunidade para expandir seu domínio no mercado.

A Microsoft chegou a negociar a aquisição da id Software, buscando aproveitar o tremendo sucesso do DOOM para consolidar sua posição. No entanto, as negociações não foram bem-sucedidas. Apesar de não conseguirem concluir a compra, a Microsoft e a id Software estabeleceram uma boa relação, resultando em um acordo para que o próximo DOOM fosse lançado exclusivamente no Windows.

Um legado que perdura no tempo

A influência do DOOM na indústria de videogames é inegável. Seu impacto vai além do entretenimento, tornando-se um símbolo da cultura pop dos anos 90. A capacidade do jogo de funcionar em uma ampla variedade de plataformas, desde computadores até dispositivos inesperados, contribuiu para seu status de lenda.

A constante aparição do DOOM sendo executado em plataformas incomuns, desde testes de gravidez até sistemas de luzes LED, transformou o jogo em um "meme". Essa peculiaridade tem sua origem na intenção da id Software de criar um jogo que pudesse ser executado em qualquer sistema, o que foi alcançado graças a um código leve e otimizado.

Apesar dos anos, DOOM continua cativando jogadores de todo o mundo. Seu legado permanece vivo, inspirando novas gerações de desenvolvedores e jogadores. A história de seu sucesso, a fascinação por sua jogabilidade e seu impacto cultural tornam DOOM um jogo único e insubstituível.