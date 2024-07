Sem data de retorno: a tripulação da Starliner poderia não retornar à Terra?

Os dois astronautas da Starliner permanecem no espaço sem uma data de retorno devido aos problemas da nave

No dia 5 de junho, Suni Williams e Butch Wilmore, dois astronautas experientes da NASA, partiram da Terra para regressar a casa em uma semana ou menos; no entanto, após três longas semanas e contando no espaço, ainda não têm data para voltar.

Embora tecnicamente não estejam presos, sua chegada foi adiada indefinidamente devido a problemas técnicos persistentes na cápsula Starliner.

Tudo estava relativamente bem, até que começou a ir relativamente mal

A viagem a bordo da cápsula Starliner da Boeing havia começado com o entusiasmo e a antecipação típicos de qualquer missão espacial; no entanto, as expectativas foram eclipsadas por uma série de falhas técnicas que deixaram a nave "encalhada", incapaz de cumprir sua missão e retornar à Terra.

Starliner enfrentou problemas com seu sistema de propulsão durante o acoplamento à Estação Espacial Internacional (EEI), com cinco dos seus 28 propulsores falhando repentinamente e, embora se acredite que o problema tenha sido causado pelo calor durante o processo de acoplamento, os especialistas continuam analisando os dados para garantir um retorno seguro.

A isto somam-se cinco fugas de hélio que surgiram durante o lançamento inicial, em 5 de junho, atribuídas a um selo de borracha defeituoso. Embora tenha sido dito que as fugas são estáveis e não representam uma preocupação maior, a situação tem colocado em alerta as equipes de controle da missão.

Limbo espacial

Na Terra, as atualizações são escassas e a preocupação cresce a cada dia que passa.

A NASA e a Boeing estão trabalhando incansavelmente para resolver os problemas com o sistema de propulsão e vazamentos de hélio na cápsula e sempre enfatizaram que esta missão era um voo de teste, com o objetivo de coletar dados para melhorar o desempenho da Starliner para futuras missões.

Não aguentaria uma viagem de volta

Não está claro se a NASA vai estender a duração máxima da missão para 90 dias, pois, por design, o módulo de serviço não sobreviveria à viagem de volta à Terra.

"O módulo é descartado e destruído quando a nave espacial Starliner reentra na atmosfera. Por isso, as equipes da Boeing e da NASA optaram por manter a nave espacial Starliner acoplada de forma segura à estação espacial enquanto trabalhavam para aprender o máximo possível sobre esses temas", afirma a CNN em espanhol.

Não se sabe quando voltarão

O retorno dos astronautas foi adiado três vezes até agora, com incerteza sobre quando poderão finalmente regressar à Terra, onde família e amigos aguardam, ansiosos por notícias que possam aliviar o peso da incerteza.