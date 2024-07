O iPhone 16 chegará em alguns meses e estas são todas as informações vazadas

Existe uma genuína incerteza sobre o que acontecerá com a Apple e o lançamento do iPhone 16. Desde o ano passado, há rumores de que a empresa espera uma forte queda nas vendas, pois grande parte de sua estratégia industrial de produção e engenharia foi focada em impulsionar o Vision Pro, que não teve o melhor desempenho comercial possível em sua primeira geração. Agora o cenário é incerto, ao mesmo tempo em que há toneladas de vazamentos em torno desta linha de telefones.

É algo incomum que a equipe de Cupertino deixe escapar tantos detalhes sobre uma linha de dispositivos que serão lançados no mesmo ano fiscal, daqui a poucos meses. Portanto, vale a pena dar uma breve olhada em todos os rumores, vazamentos e relatórios que apontam para serem verdadeiros.

Uma vez que, embora o iPhone 16 possa ter um sério retrocesso em termos de design e aparência geral, parece que também haverá alguns outros detalhes em suas especificações técnicas que vale a pena considerar para verificar se são verdadeiras ou não no momento de sua apresentação oficial neste mês de setembro.

Modelos e tela do iPhone 16: um mistério confuso ainda

MacRumors

Em geral, seguindo a inércia do que foi visto nos últimos anos, espera-se que a Apple lance entre quatro ou cinco modelos do iPhone 16, que poderiam seguir mais ou menos a seguinte distribuição:

iPhone 16

iPhone 16 Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max / iPhone 16 Ultra

O modelo "Ultra" ainda gera dúvidas, pois havia rumores de que seria superior ao "Pro Max", depois parecia que poderia substituí-lo, mas há meses não há nenhum relatório sobre sua existência em datas recentes. São rumores que parecem infundados, mas dos quais não se poderá confirmar nada até agosto ou setembro.

Por enquanto, todas as informações de outras filtragens sugerem que o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max aumentarão de tamanho pela primeira vez em vários anos. O iPhone 16 Pro terá agora 6,3 polegadas, enquanto o Pro Max terá 6,9 polegadas, um aumento de apenas 0,2 polegadas em ambos. Enquanto os modelos padrão do iPhone 16 não mudarão de tamanho, teoricamente.

As unidades dummy do iPhone 16 revelaram sua aparência

iPhone 16 MacRumors

Mas entre tudo o que circulou, talvez o mais chamativo tenha sido a filtragem de toda a gama de unidades dummy do iPhone 16, cortesia dos amigos da MacRumors por volta do mês de abril de 2024. Fabricantes de capas e outros acessórios sempre obtêm as dimensões e especificações dos próximos dispositivos dos fornecedores da Apple.

Com base nesses dados, eles podem criar modelos fictícios, unidades fictícias, que servem como base para criar seus produtos não oficiais, de modo que na maioria das vezes esses telefones falsos acabam sendo representações precisas do que podemos esperar que seja revelado na apresentação oficial.

No caso do iPhone 16, suas unidades falsas de teste acabam sendo reveladoras. Já que haverá quatro variantes do telefone, com os modelos mais simples apresentando uma câmera vertical ultra retro, muito mais simples que nos lembra a do já vintage iPhone X. A boa notícia é que aparentemente as versões Pro manterão seu aspecto com lentes alinhadas triangularmente.

MagSafe, a bateria, botões e mais: o iPhone 16 não seria tão terrível

Um detalhe interessante e chamativo é que os ímãs de alinhamento MagSafe nos modelos do iPhone 16 podem ser mais finos do que antes. Isso tornaria o acessório mais estético. Enquanto na autonomia da bateria veríamos melhorias significativas com o uso da tecnologia chamada bateria empilhada. Assim, os novos modelos teriam essas capacidades agora:

MacRumors Bateria do iPhone 16

iPhone 16: 3.561 mAh

iPhone 16 Plus: 4.006 mAh

iPhone 16 Pro: 3.355 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh

O modelo Plus, como podemos ver, teoricamente teria uma capacidade muito menor do que na geração anterior, mas o desempenho seria muito mais duradouro. Teoricamente. Da mesma forma, espera-se que os modelos do iPhone 16 Pro tenham os mesmos botões de ligar, volume e ação que os modelos da geração anterior, sem alterações ou atualizações de design.

Embora exista a grande incógnita sobre se será integrado ou não um novo botão, conhecido até agora como Botão de Captura. Em teoria, este Botão de Captura seria 100% mecânico e estaria localizado no mesmo lado que o botão Liga/Desliga. Supostamente, ele seria capaz de responder à pressão e ao toque, auxiliando na captura de fotos e vídeos. Assim como acontece com o Android há anos.

O que podemos esperar da câmera e do preço do iPhone 16

Tom's Guide iPhone 16

A integração do sensor ultra grande angular de 48 MP até agora parece ser o maior acréscimo que a câmera poderia ter. Embora os dois modelos do iPhone 16 Pro terão uma câmera ultra ampla de 48 MP, apenas o iPhone 16 Pro Max terá um sensor de câmera principal maior baseado no poderoso Sony IMX903.

Enquanto isso, o iPhone 16 Pro usará os mesmos sensores Sony IMX803 que os modelos atuais do iPhone 15 Pro. Também se especula que o modelo Pro e o Pro Max terão lentes com zoom Tetraprism em 2024, permitindo pelo menos um zoom óptico de 5x e um zoom digital de 25x.

Em relação aos preços, espera-se que sejam semelhantes aos da geração atual, começando em US$975 para os modelos básicos e a partir de US$1.350 para os modelos com especificações mais altas.

Mas será preciso esperar até setembro para saber se tudo o que foi revisto aqui é verdadeiro ou não.