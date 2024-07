Perigo iminente: estes lugares serão inabitáveis até 2050, de acordo com a NASA

Os resultados de um estudo divulgado pela NASA, baseado em dados de satélite e modelos climáticos avançados, revelam que o aumento de temperaturas e umidade está levando certas áreas além dos limites de habitabilidade humana.

ANÚNCIO

De acordo com os cientistas, quando este índice ultrapassa os 35 °C por longos períodos, o corpo humano não consegue regular eficazmente sua temperatura, o que pode levar a condições potencialmente letais.

Projeções alarmantes

Colin Raymond, pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia e autor principal de um estudo de 2020 sobre calor e umidade extrema, publicado na Science Advances, indica que os níveis extremos de estresse térmico duplicaram nas últimas décadas, com projeções alarmantes para o futuro próximo.

Raymond diz que esse fenômeno se intensifica especialmente em áreas como o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, onde as temperaturas extremas e a umidade poderiam transformar essas zonas em verdadeiros desertos.

Aquecimento Global Culpa do capitalismo

Regiões mais vulneráveis

A capacidade dos seres humanos de dissipar calor de forma eficiente nos permitiu nos espalhar por todos os continentes, mas uma temperatura de bulbo úmido (TW) de 35°C marca nosso limite fisiológico superior, e valores muito mais baixos têm graves impactos na saúde e na produtividade.

Os modelos climáticos projetam as primeiras ocorrências de TW de 35°C para meados do século XXI. No entanto, uma avaliação abrangente dos dados das estações meteorológicas mostra que algumas zonas costeiras subtropicais já registraram uma temperatura máxima de 35°C e que a frequência de calor úmido extremo em geral mais que dobrou desde 1979.

Onda de calor Aquecimento global (Dreamstime)

Quais lugares estão em perigo?

Estas seriam algumas das regiões mais vulneráveis:

ANÚNCIO

Sul da Ásia, onde são esperadas temperaturas críticas entre 2040 e 2070.

Países como o Paquistão podem enfrentar condições extremas que coloquem em risco a vida humana se medidas imediatas não forem tomadas.

O Golfo Pérsico, com temperaturas já extremamente altas, corre o risco de se tornar completamente inabitável.

Na América do Sul, o Brasil é outro país destacado no relatório.

China, especialmente o leste do país, também enfrenta um futuro incerto.

Nos Estados Unidos, várias áreas de Arkansas e Missouri também estão em risco.

Aquecimento global NASA

Estresse térmico

Os cientistas recorreram ao índice de bulbo úmido para avaliar a crescente ameaça do estresse térmico, o qual integra tanto a temperatura ambiente como a umidade do ar.

Este índice é crucial para medir a capacidade do corpo humano de dissipar o calor através da transpiração, destacando assim condições extremas que poderiam ultrapassar os limites de tolerância fisiológica. Este enfoque permite identificar as regiões mais vulneráveis ao aumento do calor global e destaca a urgência de adotar medidas preventivas para proteger a saúde pública.

O aquecimento global não é um jogo

O relatório do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA é apenas um lembrete urgente da necessidade de ações globais coordenadas para lidar com a crise climática. De acordo com os pesquisadores, à medida que as temperaturas globais continuam a aumentar, é essencial não apenas reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também adaptar nossas comunidades e economias a um clima em mudança.

O estudo, baseado em dados de satélite e análises detalhadas, alerta sobre o aumento descontrolado de temperaturas e umidade, utilizando o índice de bulbo úmido como medida para destacar a necessidade urgente de políticas e ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e proteger a segurança e o bem-estar das comunidades globais.