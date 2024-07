Tecnologia de eletroestimulação: a chave para a recuperação após um AVC

Atualmente, existem diferentes tratamentos para alcançar uma recuperação satisfatória de um AVC, dependendo do que se busca tratar especificamente, com a função da eletroestimulação em cada um deles.

Embora possa parecer distante, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a cada ano 15 milhões de pessoas sofrem um derrame. Na verdade, o acidente vascular cerebral ocorre quando o suprimento de sangue para uma parte do cérebro é interrompido ou reduzido. Em termos gerais, isso impede que o tecido cerebral receba oxigênio e nutrientes, fazendo com que as células cerebrais comecem a morrer rapidamente.

Tecnologia de eletroestimulação: mudando vidas

Existem dois pontos-chave que podem ser sequelas de um derrame. Hoje em dia, com a tecnologia, importantes reabilitações foram alcançadas, proporcionando qualidade de vida aos pacientes que passaram pelo processo. Embora seja verdade que é preciso prevenir, essas são algumas das sequelas e como estão sendo tratadas atualmente.

Perda da capacidade de engolir: Esta é uma das sequelas mais relevantes de um acidente vascular cerebral. Os problemas para engolir, ou disfagia, devem ser tratados prontamente, pois podem colocar a vida da pessoa em risco.

Por exemplo, no caso da perda da capacidade de engolir, Moisés Campos, gerente geral da empresa de neuroreabilitação e desenvolvimento tecnológico TrainFES, afirma que "o sistema complementa a terapia fonoaudiológica tradicional com eletroestimulação funcional para tratar problemas de deglutição e disfagia. Foi comprovado que a terapia alcança uma maior resposta e reduz os tempos de reabilitação".

Paralisia facial e corporal: Talvez seja uma das sequelas mais reconhecidas de um AVC. Geralmente ocorre em apenas um lado do corpo ou rosto (hemiplegia). Também é possível perder a sensibilidade de um lado.

Por outro lado, a eletroestimulação funcional também é adequada para tratar a recuperação motora devido à perda de movimentos funcionais. "Uma fraqueza motora afeta processos como caminhar, tomar banho, se alimentar e várias atividades da vida diária, as quais com esse tipo de terapia podem ser recuperadas em um prazo mais curto", acrescenta o especialista.

Como a eletroestimulação desempenha um papel-chave

A tecnologia busca ajudar pacientes que sofreram algum tipo de paralisia motora devido a problemas como um AVC, paralisia cerebral ou lesão medular. O sistema TrainFes aborda o tratamento do paciente de forma abrangente.

Em termos simples, o seu sistema foca-se na neuroreabilitação combinando inovação tecnológica com terapia avançada, utilizando estimulação elétrica funcional, sensores inerciais e uma plataforma healthtech.

Sua metodologia é guiada por profissionais de diversas áreas e combina especialistas em tratamentos neurológicos, médicos fisiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais especializados em tecnologia FES, que estudam caso a caso para fornecer um diagnóstico de acordo com as necessidades de cada paciente. As consequências de um acidente vascular cerebral podem mudar a vida de uma pessoa. Em todos os casos, é necessário um bom diagnóstico e o início de um tratamento de forma oportuna.

