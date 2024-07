Método de Bill Gates para melhorar a memória tem comprovação científica

Como é que Bill Gates aprende? Quais métodos utiliza o magnata americano para manter o conhecimento em sua mente? O cofundador da Microsoft faz algo que, sem saber, é reconhecido por um estudo científico como a melhor forma de melhorar a memória.

Xataka destaca vários comentários feitos por Bill Gates em seu perfil do LinkedIN, nos quais ele afirma que a melhor maneira de sempre se lembrar de algo enquanto está lendo é tomar nota das coisas que chamam sua atenção.

Mesmo que você não leia suas anotações posteriormente, o simples fato de anotá-las já é como fazer uma segunda leitura do conceito que chamou sua atenção.

“Não me encontrará numa reunião sem um bloco de notas e uma caneta na mão, e faço toneladas de anotações nas margens enquanto leio. Sempre acreditei que escrever notas à mão ajuda a processar melhor a informação, mas é fascinante aprender a ciência que explica porquê”, disse Bill Gates, de acordo com a resenha do meio citado anteriormente.

Bill Gates Fundador de Microsoft

O estudo que apoia Bill Gates

Investigadores das universidades de Princeton e da Califórnia realizaram um estudo experimental no qual descobriram que tomar notas melhora a compreensão conceitual.

É essencial que a tomada de notas seja feita à mão e não através de um teclado de computador ou smartphone. Escrever com uma caneta ou lápis ajuda a reorganizar as ideias do que foi aprendido.

Os grandes escritores apoiam Bill Gates e os cientistas americanos que conduziram este estudo, pois sempre afirmaram que as suas melhores obras surgiram das suas mentes ao escreverem numa folha de papel.

“Comprei uma caneta-tinteiro e um caderno grande e escrevi à mão para descobrir como escrever à mão, mudou minha cabeça”, disse o famoso autor de romances, Neil Gaiman.