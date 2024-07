Dragon Ball Z nas redes sociais: fusão entre a Andróide Número 18 e Bulma

Aqueles que consomem conteúdo de Dragon Ball, seja Fan Arts, cosplays ou ilustrações oficiais feitas por Toyotaro e Akira Toriyama, sabem que as waifus mais presentes são a Androide Número 18 e Bulma.

Se falamos de cosplay, ambas ganham por uma grande margem e se falamos de Fan Arts, estão abaixo dos protagonistas como Goku, Gohan e Vegeta, mas com uma presença importante.

É impossível contar qual das duas recebe mais homenagens e é por isso que um ilustrador decidiu uni-las em uma fusão brutal que está fazendo sucesso nas redes sociais.

O usuário do DevianArt, SwapClothes, pegou o melhor de cada uma das waifus e as fundiu em uma fusão, que fica claro que foi com os Brincos Pothala, já que ele os está usando em sua orelha direita.

O ilustrador reúne as características de ambos e as combina de maneira perfeita para dar origem a este novo e inédito personagem.

SwapClothes pega as duas versões mais recentes de cada personagem, aquelas que aparecem em Dragon Ball Super. É assim que vemos essa fusão com a calça que a Bulma usa atualmente, com a blusa rosa de treinamento que a Androide 18 veste. O cabelo curto com a cor que a dona da Corporação Cápsula exibe combina perfeitamente com o olhar da esposa do Kuririn.

O nome do personagem? Estamos achando difícil encontrá-lo, deixamos isso como tarefa para vocês soltarem a imaginação.

Androide Número 18 e Bulma Dragon Ball

Bulma é tranquilamente a mulher mais importante de todo o Dragon Ball. Sua inteligência e integração com os Guerreiros Z são suficientes para colocá-la facilmente no top três de todos os personagens.

Enquanto a Androide Número 18, apesar de começar como vilã, agora é esposa do melhor amigo de Goku, algo que lhe confere um grande destaque nas histórias de Akira Toriyama.