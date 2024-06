Desenvolvem um aplicativo para rastrear seu sobrenome

No mundo dos aplicativos há opções para todos os gostos. Você pode encontrar vários aplicativos para uma simples função e de todos os tipos e para qualquer coisa. Alguns são incomuns, outros funcionais e este do qual vamos falar, nos parece bastante interessante. Alguns desenvolvedores criaram um sistema para rastrear a origem dos sobrenomes do mundo.

Chama-se Geneanet e é conhecido como o Google Maps dos sobrenomes. Sua função é encontrar a quantidade de pessoas que compartilham o mesmo sobrenome e, em alguns casos, rastreá-los no passado para tentar encontrar sua origem. É o verdadeiro ‘gente de quem’ da era digital. De acordo com uma resenha da Computer Hoy, há casos em que foram encontrados registros de nomes de família de séculos passados.

Existem duas maneiras de usá-lo. A primeira pode ser digitando seu sobrenome para marcar no mapa os países onde há pessoas com o mesmo sobrenome. Nesta mesma modalidade eles fazem uma análise do significado e morfossintaxe do seu sobrenome, com o objetivo de saber de onde vem e se tem sido deformado ao longo do tempo.

A outra maneira é que você pode acessar o mapa e ver quais são os sobrenomes mais usados por país, região, cidade e, com muita sorte, até por bairro. É possível que você tenha um xará de sobrenome na mesma rua e talvez não saiba.

As publicações do Instagram do aplicativo são ouro puro. Eles têm fotos antigas de pessoas que são identificadas pelo sobrenome. Talvez seja a tia de alguém que não sabia que tinha um parente em Budapeste, por exemplo.

O Geneanet dá um pouco de medo porque possui os dados de 9 bilhões de pessoas, 9.001 se me incluírem, pois tentei pesquisar a origem do meu sobrenome para ver se tenho alguma herança da Espanha, de onde vem o meu nome de família.