Roberta Bondar: a primeira neurologista a ser escolhida para viajar para o espaço

No início dos anos 90, a exploração espacial foi significativamente fortalecida com projetos que resultaram no desenvolvimento da Estação Espacial Internacional (ISS), que começou a ser construída no final da década. Isso porque as missões espaciais tomaram um rumo em direção à ciência, transformando-se em laboratórios na ausência de gravidade. Além disso, este período testemunhou um aumento na participação de diversos países. Um exemplo disso foi a missão STS-42, realizada graças ao ônibus espacial Discovery.

ANÚNCIO

Lançada em 22 de janeiro de 1992, esta missão teve um enfoque totalmente científico como parte do programa International Microgravity Laboratory-1 (IML-1). Assim, durante oito dias, a tripulação se dedicou a realizar experimentos voltados para a biologia, física e ciência dos materiais. Mas essa missão também foi histórica por outra razão.

Facebook: NASA Tóquio do espaço

A primeira neurologista no espaço

A missão STS-42 incluiu a primeira astronauta canadense, a Dra. Roberta Bondar, que também fez história ao se tornar a primeira neurologista a ir para o espaço, desempenhando um papel fundamental em experimentos relacionados à biologia humana durante sua estadia no espaço.

Bondar, nascida em Sault Ste. Marie, Ontário, em 1945, teve uma formação acadêmica importante antes de sua carreira na Agência Espacial Canadense (CSA). Ela se formou em ciências com especialização em zoologia e agricultura, fez um mestrado em patologia experimental e obteve um doutorado em neurobiologia, antes de completar sua formação médica em neurologia. Esses títulos a tornaram uma candidata ideal para alguns projetos de pesquisa no espaço.

No caso da missão STS-42, a neurologista concentrou-se em estudar os efeitos da ausência de gravidade no sistema nervoso por meio de experimentos em neurobiologia, observando o comportamento de organismos vivos, desde camarões até moscas da fruta e bactérias, em condições de microgravidade. Além disso, Roberta Bondar também se dedicou à fotografia durante sua estadia no espaço, capturando vistas espetaculares da Terra que depois utilizaria em seus livros e exposições fotográficas.

Após esta missão, a profissional optou por seguir o caminho acadêmico. Depois de sua carreira na CSA, Bondar continuou sua pesquisa em medicina espacial e neurologia, além de contribuir para a educação e conservação ambiental através da Fundação Roberta Bondar, que fundou em 2009. Ela também atuou como reitora da Universidade de Trent, em Ontário, de 2003 a 2009.

Reconhecida com numerosos prêmios e honras, incluindo a mais alta honra civil do Canadá, a Ordem do Canadá, o legado de Roberta continua inspirando por suas conquistas científicas e espaciais, mostrando como os neurologistas podem contribuir fora da Terra.