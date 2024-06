Elon Musk afirma que dois ‘maníacos’ tentaram matá-lo nos últimos 7 meses

Elon Musk é, em 2024, a segunda pessoa mais rica do mundo, de acordo com a lista da prestigiosa revista Forbes. No entanto, entre esses milionários, ele é provavelmente o mais famoso e influente. Ele sempre está envolvido em polêmicas, devido a suas declarações controversas sobre qualquer assunto. O que não sabíamos era que, aparentemente, a morte estaria o perseguindo.

O magnata norte-americano compareceu à reunião trimestral de acionistas da Tesla Motors. Como CEO da empresa e dono da maior parte das ações, subiu ao palco para falar com seus pares e, de certa forma, tranquilizar aqueles que investem na empresa de carros elétricos.

A sua única função era mostrar um pouco de calma ao resto dos acionistas, depois das suas próprias ameaças de levar o seu dinheiro para outra empresa, se não lhe dessem 25% das ações para dirigir a empresa como quisesse. E embora de certa forma tenha sido um Elon Musk conciliador (porque já recebeu o bônus de produtividade da Tesla), alarmou todo mundo com uma estranha revelação.

Elon Musk disse que está paranoico e tem medo de acabar morto da mesma forma que John Lennon (assassinado por um fã). Ele explicou que nos últimos sete meses, duas pessoas tentaram entrar nos locais onde ele estava para tentar tirar sua vida, de acordo com o TMZ.

O CEO de empresas como SpaceX e X (anteriormente conhecida como Twitter) conta que sua figura ganhou fama e notoriedade nos últimos anos, o que o faz tomar mais precauções sobre os lugares que visita.

O magnata sul-africano conta que as duas pessoas que tentaram matá-lo chegaram às portas da Tesla Motors.

Desde então, aumentou a segurança ao seu redor e começou a realizar operações semelhantes às das celebridades de Hollywood.