Talvez Elon Musk já não odeie tanto a Inteligência Artificial

Elon Musk é conhecido por suas frequentes opiniões controversas sobre o tema candente da inteligência artificial (IA). Muitos anos atrás, antes do surgimento do ChatGPT e do frenesi por chatbots desse tipo que nos colocaram em um futuro incerto, o magnata já falava sobre os riscos desses sistemas, seguindo a mesma lógica de Stephen Hawking, que temia por uma IA superior que, combinada com a robótica, poderia desencadear um futuro digno de um filme do Exterminador do Futuro.

Em tempos mais recentes, Elon mostrou-se duro principalmente contra OpenAI, depois de descobrir o conflito que vinha arrastando há anos contra Sam Altman por tudo o que aconteceu quando eram amigos, antes da IA os separar.

Mas agora, quase do nada, parece ter adotado um tom mais positivo sobre essa tecnologia em uma entrevista muito recente. Portanto, o fato em si nos deixa pensando sobre as implicações reais de tudo isso.

Elon Musk está mais esperançoso sobre o futuro da Inteligência Artificial

De acordo com um relatório do Business Insider, em uma entrevista com o CEO da WPP, Mark Read, no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, Elon Musk expressou seu otimismo sobre o desenvolvimento da Inteligência Artificial e o que está por vir nessa área da tecnologia:

"É provável que seja bom, mas queremos ter cuidado com as possíveis desvantagens. A tecnologia irá ajudá-lo a fazer tudo o que quiser e muito mais."

Parece uma declaração absolutamente genérica e sem importância, mas na verdade contrasta com suas declarações anteriores, onde comparava a IA com armas nucleares, robôs assassinos, apocalipse total em geral e exigia uma pausa em seu desenvolvimento.

Aqui na FayerWayer reportamos o assunto com aquela carta que também foi assinada por Steve Wozniak, na qual foi solicitada uma pausa no desenvolvimento do ChatGPT e outros sistemas. No entanto, agora parece estar mais alinhado com a visão de Geoffrey Hinton, um destacado pesquisador de IA que tem falado sobre a segurança da tecnologia e sempre se mostrou otimista.

Optimus Tesla

Apesar de seu positivismo, Musk não ignora os riscos potenciais da IA. Ele adverte que ainda há uma chance de 20% de a IA ter consequências negativas, mas também acredita que há uma chance de 80% de ser benéfica:

"No cenário positivo, a Inteligência Artificial fará de tudo para te fazer feliz. Então, isso poderia funcionar muito bem. Acredito que o resultado mais provável é que a abundância de bens e serviços esteja disponível para todos; não haja escassez de bens e serviços para ninguém na Terra. Não seria uma renda básica universal; seria uma renda alta universal."

O motivo por trás da alegria de Elon Musk com a IA

No entanto, é importante destacar que Elon Musk está envolvido em vários projetos de IA, incluindo a Tesla e sua startup xAI. Esta última empresa lançou o Grok, um chatbot que rivaliza com outros como o Gemini do Google e o ChatGPT da OpenAI. Musk criticou esses concorrentes por seu viés ideológico e posicionou o Grok como um buscador da verdade e da curiosidade.

O CEO da Tesla reconhece que a IA poderia ter um impacto significativo no mercado de trabalho, até mesmo tornando o trabalho opcional para algumas pessoas.

No entanto, também acredita que essa mudança poderia gerar uma sociedade mais próspera e com menos preocupações existenciais.

Assim, em geral, a perspectiva de Elon Musk sobre a Inteligência Artificial parece ter evoluído para um maior otimismo devido aos projetos em que está envolvido.