O WhatsApp implementará novos temas de chat predefinidos

O aplicativo de mensagens mais importante nos últimos tempos, o WhatsApp, está constantemente em atualização e esses avanços são compartilhados na versão beta para que possam ser testados por parte dos consumidores antes de serem lançados em massa. Nesta semana, a plataforma anunciou boas notícias sobre algumas modificações que a tornarão ainda mais visualmente atraente.

ANÚNCIO

Para a versão iOS 24.12.10.77, o Whatsapp já testou os novos temas de chat padrão. Essa função está disponível para alguns testadores beta e será implementada para mais usuários nos próximos dias, conforme relatado pelo portal Wabetainfo, dedicado às novidades deste aplicativo, em 22 de junho.

Além disso, "O WhatsApp estava trabalhando em uma função para incorporar um marcador ao aplicativo. Através dessa função, o WhatsApp pretende melhorar a conveniência do usuário, permitindo fazer chamadas diretamente dentro do aplicativo sem a necessidade de salvar contatos na agenda", informou o site especializado.

Além disso, também está sendo testada a opção de responder rapidamente às mensagens de vídeo instantâneas. O recurso está disponível para alguns usuários. Essas duas últimas novidades do aplicativo estarão disponíveis tanto para iOS quanto para Android.

O aplicativo também trabalhou nos adesivos, é por isso que quando o público em geral instalar a nova atualização, terá adesivos muito mais dinâmicos e coloridos. "Todos os adesivos hospedados no WhatsApp têm o formato WebP, que foi o primeiro compatível com um dos aplicativos de mensagens mais populares. Os desenvolvedores devem fazer a transição adequadamente para o novo formato Lotti", informou o portal Ipadizate.

Outra novidade é que gerará uma pré-visualização da atualização de status sem precisar abrir cada uma individualmente. Aqueles que têm Android 2.24.14.2 poderão desfrutar deste avanço. Enquanto isso, "para os usuários que seguem canais, a nova bandeja de atualização de status foi projetada para garantir que a aba de atualizações permaneça limpa ao manter um design horizontal", disse o Wabeta Info.

E enquanto essas mudanças não chegam em breve, nesta quinta-feira, 27 de junho, a plataforma teve problemas em todo o mundo. Usuários de todos os continentes relataram que, embora as mensagens de texto cheguem com sucesso ao destinatário, as fotos, imagens e vídeos não estão sendo enviados, tanto em celulares quanto na versão para desktop.

O ABC Noticias detalhou que o Whatsapp não emitiu nenhum comunicado sobre as falhas. Após esse erro, mais uma vez as redes sociais se encheram de memes contra o aplicativo, como uma forma engraçada de lidar com o contratempo que alguns enfrentaram. Naturalmente, seu principal concorrente, o Telegram, também se tornou tendência, pois quando isso acontece, geralmente os usuários migram para este aplicativo para continuar se comunicando com seus conhecidos.