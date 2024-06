Outro monólito misterioso aparece nos EUA, desta vez no norte do Colorado

Lori Graves, proprietária do Howling Cow Cafe perto do monumento em Bellvue, cerca de 75 milhas ao norte de Denver, disse que as pessoas têm acorrido em massa à sua loja perguntando sobre a estrutura que arranha a cabeça, que está em uma propriedade sua.

"No domingo de manhã, alguém entrou no café e disse: 'Onde está o Monólito?'", disse a KDVR. "'Onde está o monólito alienígena?'." Graves disse que não tem certeza de quem está por trás da reluzente estrutura de espelhos, mas tem suas ideias. "Quase não quero estragar o mistério que a rodeia", disse. "Não vou perguntar às pessoas".

O que estão dizendo sobre o monólito?

Um usuário do Reddit afirmou em um subreddit de Fort Collins que visitou a estrutura e os moradores locais disseram a ele que foi construído para incomodar um residente da área, embora isso não tenha sido confirmado.

O monólito do Colorado é o mais recente a surgir inexplicavelmente em todo o mundo recentemente. As estruturas, que evocam "2001: Uma odisseia no espaço" de Stanley Kubrick, têm gerado teorias da conspiração online sobre seres extraterrestres.

No início deste mês, o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas disse que sua unidade de busca e resgate viu outra estrutura brilhante e reflexiva se destacando das rochas no deserto perto de Gass Peak. Foi removido pelas autoridades locais dias depois sem determinar como chegou lá.

Conexão entre monólitos?

De acordo com a KDVR, não há conexões confirmadas entre o monólito no norte do Colorado e o que está perto de Las Vegas. Em março, foi descoberto um monólito em uma colina remota no País de Gales.

Revelou-se que duas estruturas semelhantes encontradas em Utah e Califórnia em 2020 eram obras de um grupo de artistas sediado no Novo México chamado The Most Famous Artist, que confessou a façanha enquanto circulavam rumores sobre extraterrestres.

Outro monólito, que apareceu de forma desconcertante na Turquia em 2021, foi um truque do governo lançado antes do anúncio de um programa espacial. Outros foram vistos na Romênia e Ucrânia no final de 2020.