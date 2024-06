Elon Musk: vandalizam um estacionamento da Cybertruck da Tesla na Flórida

Tudo indica que Elon Musk estava certo. Dias atrás, quando disse que temia por sua vida devido ao aumento de sua popularidade gerar ódio em algumas pessoas, muitos o rotularam como exagerado. Mas agora está provado que não estava tão longe da realidade, pois um grupo de caminhonetes Cybertruck da Tesla foram vandalizadas na Flórida, com uma mensagem intimidante contra o herdeiro sul-africano.

Uma análise do Infobae indica que a Tesla Motors tinha cerca de 34 modelos de Cybertruck estacionados em Fort Lauderdale, Flórida, aguardando para serem transportados para diferentes concessionárias e colocados à venda.

O estacionamento é ao ar livre e supostamente não tinha cercas suficientemente seguras para evitar a entrada de vândalos da região. Um vídeo publicado pela conta Onlyindade mostra como quase todos os modelos da Tesla Cybertruck tinham mensagens pintadas contra Elon Musk.

Nada foi roubado das caminhonetes, apenas foram vandalizadas com mensagens escritas com spray que diziam: "Fuck Elon" no capô. A polícia da Flórida está conduzindo investigações para tentar encontrar os responsáveis por este ato de vandalismo, que representa danos e violação da propriedade privada.

Tentativa de assassinato a Elon Musk

Elon Musk disse que está paranóico e tem medo de acabar morto da mesma maneira que John Lennon (assassinado por um fã). Ele explicou que nos últimos sete meses, duas pessoas tentaram entrar nos locais onde ele estava para tentar tirar sua vida, conforme relatado pelo TMZ.

O CEO de empresas como SpaceX e X (anteriormente conhecida como Twitter) conta que sua figura ganhou fama e notoriedade nos últimos anos, o que o faz tomar mais precauções sobre os lugares que visita.

O herdeiro sul-africano conta que as duas pessoas que tentaram matá-lo chegaram às portas da Tesla Motors.

Desde então, aumentou a segurança ao seu redor e começou a realizar operações semelhantes às das celebridades de Hollywood.