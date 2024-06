Descobriram um sistema estelar que tinha apenas uma estrela e agora tem duas

Ao contrário do que se poderia esperar, os sistemas estelares com duas estrelas, também conhecidos como sistemas binários, são mais comuns do que os sistemas com uma única estrela como o nosso Sol. De fato, estima-se que cerca de 50% das estrelas na Via Láctea fazem parte de um sistema binário.

Foram descobertos milhares de planetas que orbitam estrelas em sistemas binários. Alguns desses planetas estão na zona habitável de suas estrelas, o que significa que podem ter água líquida em sua superfície e, portanto, serem potencialmente habitáveis.

Agora, outra descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb continua impressionando o mundo com suas novas observações. Desta vez, revelou-se que uma estrela que se pensava solitária na verdade é um sistema estelar duplo, escondido por décadas atrás de densas nuvens de poeira.

Eu tinha um parceiro

A estrela WL 20S, localizada a cerca de 400 anos-luz da Terra, tem sido objeto de estudo desde a década de 1970. No entanto, a sua natureza permanecia um mistério devido às espessas camadas de gás e poeira que a rodeavam, bloqueando a maior parte da sua luz visível.

O telescópio espacial James Webb, com sua capacidade de observar através da poeira estelar, conseguiu o que outros telescópios não puderam. Graças à sua câmera de infravermelho médio (MIRI), desenvolvida em conjunto pela Agência Espacial Europeia e pela NASA, o Webb revelou que WL 20S não é uma estrela, mas sim um sistema de duas estrelas gêmeas.

As observações do telescópio, combinadas com dados dos radiotelescópios ALMA no deserto de Atacama, mostram jatos de gás ionizado emanando dos polos de ambas as estrelas. Essas estrelas jovens, com idades entre 2 e 4 milhões de anos, estão cercadas por discos de gás e poeira, o que sugere que estão a caminho de se tornarem adultas e formarem planetas, conforme revelado por astrônomos na 244ª reunião da Sociedade Astronômica Americana.

Esta descoberta é crucial para entender as primeiras etapas da formação estelar e a transição das estrelas jovens para a idade adulta. Os jatos de gás estão em um ponto crítico de seu desenvolvimento, oferecendo aos cientistas uma oportunidade única de estudar os processos envolvidos no ciclo de vida inicial das estrelas.

O telescópio James Webb continua a demonstrar sua capacidade de revelar os segredos do universo, fornecendo informações inestimáveis sobre a formação de estrelas e a evolução de sistemas planetários.