Adeus às consultas? Aplicativo com IA detecta a depressão com 80% de precisão

O diagnóstico da depressão pode ser um processo complexo e bastante extenso. Começa com uma avaliação completa por um profissional de saúde mental, que deve realizar entrevistas, identificar sintomas como perda de interesse, angústia constante, mudanças no apetite ou sono, entre outros, e analisar o histórico médico e também o estado emocional do paciente. Além disso, para um diagnóstico formal e preciso, esses sintomas devem ter estado presentes por pelo menos duas semanas, prolongando ainda mais o processo.

E embora cada pessoa experimente a depressão de forma diferente, e apenas um especialista pode determinar o diagnóstico adequado e o plano de tratamento mais eficaz, um grupo de profissionais decidiu inventar uma plataforma criada com inteligência artificial que poderia ser fundamental para o futuro da medicina.

O aplicativo diagnostica a depressão com bastante precisão.

O projeto, realizado por pesquisadores da Universidade Chinesa de Hong Kong, consiste no desenvolvimento de um aplicativo móvel que utiliza inteligência artificial para diagnosticar a depressão. O resultado? Uma análise com mais de 80% de precisão.

Isto deve-se a que o aplicativo analisa as expressões faciais, a voz e a linguagem dos usuários para fornecer uma avaliação preliminar de possíveis distúrbios depressivos. Wing Yun-kwok, que lidera o departamento de psiquiatria na universidade, destacou a importância desta ferramenta na detecção precoce da depressão.

“Muitas pessoas na sociedade não compreendem adequadamente a depressão ou não sabem como ajudar aqueles que a sofrem”, disse em conversa com o South China Morning Post. Estamos falando de um transtorno que muitas vezes não é bem compreendido na sociedade, e que, portanto, carrega um estigma significativo. Por isso, a acessibilidade aos tratamentos e o reconhecimento precoce são fatores fundamentais.

Por sua vez, a equipe utilizou fenotipagem digital para coletar dados de comportamento por meio de dispositivos inteligentes, o que permitiu realizar avaliações sem a necessidade de visitas presenciais. O estudo, realizado entre junho de 2021 e março de 2023, envolveu 183 participantes, divididos entre pessoas diagnosticadas com transtorno depressivo maior e pessoas sem transtornos psiquiátricos. Os participantes utilizaram o aplicativo para registrar suas emoções e atividades diárias, fornecendo dados sobre sua linguagem, expressões faciais e padrões de sono.

E o que aconteceu? Os participantes deprimidos tendiam a mostrar gestos faciais mais pronunciados de tristeza, usavam uma linguagem mais negativa e apresentavam padrões de sono irregulares. A análise desses dados forneceu uma precisão diagnóstica de 0,81 em uma escala de zero a um, onde um representa uma precisão perfeita.

No entanto, este estudo foi publicado na revista médica Translational Psychiatry e sem dúvida representará um grande avanço neste campo. Por enquanto, o aplicativo não está disponível para uso livre, pois a equipe de pesquisa planeja expandir o estudo para incluir uma amostra mais ampla e diversificada antes de lançá-lo para o público, um marco previsto para pelo menos um ano.