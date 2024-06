Para ‘salvar a internet’, Frank McCourt quer comprar o TikTok

O bilionário americano, Frank McCourt, confessou seu desejo de comprar a rede social TikTok, pois, em sua opinião, é a única maneira de salvar a internet, já que os atuais gerentes estão destruindo a sociedade com o conteúdo que estão emitindo, o que também coloca em sério perigo a integridade das crianças e adolescentes.

Segundo o portal da France24, em seu discurso na conferência tecnológica Collision de Toronto, ele declarou: “Estamos sendo manipulados por essas grandes plataformas. E é por isso que vemos que em sociedades livres, em todos os lugares, o mundo parece estar em chamas. Não é verdade?”.

Não é a primeira vez que McCourt expressa publicamente sua crítica ao poder das grandes plataformas tecnológicas, enfatizando que está prejudicando as crianças e levando o mundo por um caminho ruim.

“Estas plataformas têm centenas de milhares de nossas características pessoais, de cada um de nós. E não é apenas onde compramos, o que gostamos de comer ou onde estamos fisicamente em um determinado momento. É a maneira como pensamos, nos emocionamos, reagimos ou como nos comportamos”, acrescentou McCourt.

Quem é Frank McCourt

Quem é conhecido por ser o atual dono do clube da primeira divisão de futebol da França, Olympique de Marselha, ingressou no mundo dos esportes há anos, destacando-se por ser o ex-dono da equipe da Major League Baseball americana, Los Angeles Dodgers.

Na última década, McCourt investiu aproximadamente 850 milhões de dólares provenientes da venda da equipe de beisebol em 2012, por meio de sua empresa McCourt Global.

Também é conhecido por investir em imóveis, tecnologia, mídia e uma empresa de investimento focada em crédito privado. Em janeiro de 2023, McCourt renunciou como diretor executivo da McCourt Global para se concentrar no Projeto Liberty, mas permanece como presidente executivo e proprietário de 100%. No total, de acordo com a Forbes, seus ativos têm um valor estimado de 1,4 bilhão de dólares.