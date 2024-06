Descobrem um problema matemático impossível... Dentro dos jogos de Mario em 2D

Os primeiros jogos de Super Mario Bros, esses jogos de plataforma com os quais passamos horas e horas jogando, têm sido elogiados por sua jogabilidade simples, mas viciante, seus designs de níveis criativos e seus personagens icônicos. Eles têm sido um elemento fundamental da indústria de videogames por mais de 35 anos e continuam populares entre jogadores de todas as idades.

ANÚNCIO

No entanto, tem algo a mais acontecendo: Pesquisadores do MIT descobriram um problema matemático impossível de resolver escondido nos jogos de Mario em 2D, o que significa que, teoricamente, existem níveis que nunca poderemos completar. Esta descoberta chocou a comunidade de jogadores e colocou em dúvida a complexidade destes clássicos jogos de vídeo.

O estudo foi realizado por uma equipe de pesquisadores do Laboratório de Ciências da Computação e Inteligência Artificial do MIT. Os pesquisadores utilizaram uma ferramenta matemática chamada máquina contadora para analisar os níveis dos jogos do Mario em 2D.

Como é que este problema foi descoberto?

Os investigadores começaram criando níveis personalizados com milhares de inimigos. Em seguida, usaram a máquina de contagem para determinar se o Mario conseguiria chegar ao objetivo em cada nível.

Surpreendentemente, a máquina contadora não conseguiu determinar se Mario poderia completar alguns dos níveis. Isso significa que esses níveis são indecidíveis, ou seja, impossíveis de resolver matematicamente.

Quais jogos do Mario estão afetados?

O problema matemático indecidível foi encontrado em todos os jogos de Mario em 2D lançados desde o New Super Mario Bros., com a exceção do último título, Super Mario Odyssey. Os pesquisadores explicam que este último jogo não foi analisado em profundidade devido ao seu lançamento recente.

Esta descoberta tem implicações importantes para a comunidade de jogadores e para o desenvolvimento de jogos de vídeo em geral. Por um lado, significa que existem níveis nos jogos do Mario que, teoricamente, são impossíveis de completar. Isso poderia frustrar os jogadores e afetar a experiência de jogo.

ANÚNCIO

Por outro lado, esta descoberta também demonstra que os jogos do Mario, apesar de parecerem simples, escondem problemas matemáticos complexos. Isso abre novas possibilidades para o design de videogames mais desafiadores e inteligentes.

O que dizem os especialistas?

Os especialistas em videogames reagiram com surpresa e interesse a esta descoberta. Alguns acreditam que este problema matemático indecidível poderia ser usado para criar novos tipos de níveis nos jogos do Mario. No entanto, outros acreditam que poderia ser frustrante para os jogadores.