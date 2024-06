Apple Vision Pro 2 entra no congelador: Tim Cook parece que vai matar o visor

Mais más notícias para os entusiastas que gastaram uma quantia considerável de dinheiro comprando o óculos de Realidade Mista da galera de Cupertino. Surgiu o relatório de que Tim Cook e sua equipe teriam decidido congelar o desenvolvimento de seu sucessor geracional, o Apple Vision Pro 2, e os motivos para isso seriam evidentes. Mas nem tudo seriam más notícias e uma nova alternativa mais atraente para muitos poderia ser vislumbrada no horizonte.

Quando a empresa lançou seu visor há pouco mais de um ano, imediatamente começaram a surgir relatos sobre problemas com o aparelho, que variavam desde a falta relativa de software nativo até questões mais sérias, como algumas unidades que, sem motivo aparente, começaram rachar o vidro, tornando-as praticamente inutilizáveis.

Reddit Vision Pro

Em seu momento, Tim Cook apresentou o Apple Vision Pro como um dispositivo que viria para substituir o iPhone. Em teoria, era um aparelho com um nível de tecnologia tão avançado que marcaria um antes e um depois. Mas agora parece que dentro da empresa estão reconsiderando as coisas.

O Apple Vision Pro 2 congela seu desenvolvimento, mas não estaria completamente morto

Um relatório inquietante dos amigos de The Information revela que o visor de Realidade Mista, lançado há um ano, pode estar chegando ao fim, já que os rapazes de Cupertino teriam parado completamente o desenvolvimento do sucessor de alta performance do dispositivo, conhecido até agora como Apple Vision Pro 2.

As razões por trás dessa decisão não estão totalmente claras, mesmo com este relatório não confirmado, mas especula-se que tenha ocorrido um sério estagnamento nas vendas do modelo de primeira geração, que ainda não conseguiu esgotar seu estoque existente, talvez em parte devido ao preço de US$3.500 e todos os detalhes listados anteriormente.

Apple Cast Apple Vision Pro

A "boa notícia" é que a Apple aparentemente não estaria abandonando completamente o negócio da Realidade Mista. O relatório também aponta que a empresa ainda estaria trabalhando em um modelo mais acessível do Vision Pro que será lançado antes do final de 2025.

Este dispositivo teria menos funcionalidades do que o Vision Pro original, que na verdade tem poucas funcionalidades, em comparação com o que foi projetado no evento de lançamento, mas poderia ser um ponto de entrada mais atraente para os consumidores que hesitam em gastar tanto dinheiro em tecnologia desse tipo.

Nunca veremos o Apple Vision Pro 2?

Este relatório não está confirmado e a maior peça de evidência que o sustenta é o fato de que Tim Cook e toda a sua equipe não fizeram o menor esforço para confirmar a existência do Apple Vision Pro 2 pouco mais de um ano após o lançamento do dispositivo original.

Neste ponto, os rapazes de Cupertino já teriam iniciado a máquina para apresentar a segunda geração do visor, mas tudo indica que estão abordando as coisas com mais prudência e calma do que com o primeiro modelo.

A decisão da Apple de congelar o desenvolvimento do Vision Pro 2 poderia ter implicações significativas para o mercado desses visores de alta qualidade. Outros concorrentes como Meta e Samsung também estão trabalhando em seus próprios dispositivos desse segmento, e a pausa da Apple poderia lhes dar uma vantagem.

Mas será necessário esperar um pouco, ver como o mercado se comporta. Embora, atualmente, tudo indique que o visor está morto ou em animação suspensa.