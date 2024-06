Tumores: o que são e por que são tão comuns?

Na busca por entender os mistérios da saúde humana, os tumores têm sido um tema central de pesquisa e preocupação. Mas, afinal, o que são exatamente e por que são tão prevalentes?

ANÚNCIO

Ouvir da boca de um médico que foi descoberto um tumor é uma das notícias mais temíveis para muitas pessoas, associando-o a doenças graves, preocupações e até mesmo à morte.

No entanto, é importante entender que um tumor nem sempre equivale a câncer, e que um tumor benigno não necessariamente alterará drasticamente a vida de quem o possui.

“Na realidade, qualquer crescimento de células é considerado um tumor”, disse o Dr. Ryan Osborne, cirurgião oncologista e diretor do Osborne Head & Neck Institute em Los Angeles.

A partir dessa perspectiva, "mesmo um grão ou uma pinta incomum são adequados, então às vezes os médicos recomendam revisá-los", afirmou.

O que é um tumor?

O primeiro ponto a entender é que os tumores começam como grupos de células “que começam a crescer de forma anormal para formar uma massa”, explicou a Dra. Julie Gralow, diretora médica da Sociedade Americana de Oncologia Clínica.

Isso significa que os tumores "não são mutantes nem marcianos como algumas pessoas acreditam", diz Osborne. "São células que se originam diariamente em nosso corpo, que, por algum motivo, encontraram uma maneira de evadir o ciclo normal de vida e morte de uma célula". Isso permite que esse grupo de células continue crescendo e se multiplicando sem regulação até que possam causar problemas.

ANÚNCIO

Estes tumores podem variar de pequenos a enormes, de milímetros a literalmente polegadas ou pés”, explicou o Dr. Scott Eggener, oncologista urologista e co-diretor da Clínica de Câncer de Próstata Avançado e de Alto Risco da UChicago Medicine. O tumor mais pesado já registrado pesava 137kg. Foi removido de uma mulher em 1991, que se recuperou completamente.

Tumores benignos e malignos

Os tumores podem ser benignos, o que significa que não são cancerígenos e é provável que apenas cresçam onde estão sem se espalhar para outras áreas do corpo. "Os tumores benignos são muito comuns", diz Gralow, "já que a maioria de nós tem inchaços e protuberâncias que podemos ver e sentir e que não são câncer".

Ela diz que esses tipos de tumores geralmente não são um problema, “mas ocasionalmente, se crescerem muito ou começarem a comprimir os vasos sanguíneos e os nervos, pode ser necessário removê-los por cirurgia”.

Por outro lado, os tumores malignos são cancerígenos e normalmente se espalham por todo o corpo, muitas vezes atingindo órgãos e sistemas críticos, o que pode torná-los uma ameaça à vida. Embora os tumores malignos sejam "menos comuns que os benignos, não são incomuns", acrescentou Gralow. Ela diz que as estimativas atuais mostram que 1 em cada 4 pessoas nos EUA desenvolverá um tumor cancerígeno, "e o risco aumenta à medida que envelhecemos".

O que causa os tumores?

A principal razão pela qual a idade é um fator que contribui para o crescimento de tumores é o declínio da saúde imunológica à medida que envelhecemos. "Você está produzindo células tumorais desde o dia em que nasce até o dia em que morre", explicou Osborne.

“No entanto, a razão pela qual essas células não crescem até se tornarem um tumor é porque o sistema imunológico as procura e as destrói antes que tenham a oportunidade de se tornarem um tumor”. No entanto, esse elemento de busca e destruição do nosso sistema imunológico diminui (juntamente com a maioria dos outros sintomas corporais) à medida que chegamos aos 40, 50 e mais anos, “razão pela qual os tumores e o câncer são mais comuns em estágios posteriores da vida”, especificou.