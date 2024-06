Este é o truque definitivo para fazer o Google Maps funcionar sempre bem

Google Maps tornou-se o aplicativo de navegação por excelência, tanto para usuários de Android quanto iOS. Sua versatilidade e eficiência a tornaram indispensável para milhões de pessoas ao redor do mundo, seja para se deslocar de carro, a pé ou em transporte público. Ele vai além de mostrar simples ruas e rotas: Oferece uma ampla gama de funções que a tornam uma ferramenta completa para o planejamento de viagens e exploração de novos lugares.

No entanto, às vezes pode falhar e mostrar uma localização incorreta, o que pode ser bastante frustrante, especialmente se estivermos em um lugar desconhecido.

Por que o Google Maps perde precisão?

As razões pelas quais o Google Maps pode perder precisão são diversas, desde problemas com o sinal GPS, que pode ser afetado por fatores como estar em ambientes fechados, entre edifícios altos ou em áreas com pouca cobertura; falhas na bússola do celular, já que a bússola do telefone é a que ajuda o Google Maps a determinar a orientação do dispositivo e se estiver descalibrada, o aplicativo pode mostrar uma localização incorreta; até erros na própria aplicação.

Como resolver os problemas de precisão do Google Maps?

Felizmente, existem vários métodos para melhorar a precisão do Google Maps:

1. Calibrar a bússola:

Abra o Google Maps e toque no ponto azul que indica a sua localização.

Selecione "Calibrar bússola".

Siga as instruções na tela, movendo o celular em forma de oitos.

2. Ativar o modo de alta precisão:

Vá para Configurações > Localização > Modo.

Selecione "Alta precisão".

3. Certifique-se de ter uma boa conexão com a internet:

Abra o navegador web do seu celular e verifique se consegue acessar a internet sem problemas.

Se estiver a usar uma rede Wi-Fi, tente ligar-se a outra rede ou aos seus dados móveis.

4. Atualize o aplicativo do Google Maps:

Abra a Google Play Store ou a App Store.

Pesquise "Google Maps" e verifique se há atualizações disponíveis.

Se houver uma atualização disponível, instale-a.

5. Reinicie o seu telemóvel:

Desligue o seu telemóvel e volte a ligá-lo.

6. Limpe o cache e os dados do Google Maps:

Vá para Configurações > Aplicativos > Google Maps.

Selecione "Armazenamento".

Toque em "Limpar cache" e depois em "Limpar dados".

7. Reinstale o aplicativo do Google Maps:

Desinstale o Google Maps do seu celular.

Reinstale-a a partir da Google Play Store ou da App Store.

Se você tentou todos esses métodos e o Google Maps ainda não está mostrando sua localização corretamente, recomendamos que entre em contato com o suporte técnico do Google.