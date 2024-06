A Sony anunciou o lançamento de um dispositivo para usar os PS VR2 no PC

A colaboração entre empresas na indústria de videogames começa a ser notada com ações como as recentemente anunciadas pela Sony. As PS VR2, que até pouco tempo atrás eram um dispositivo exclusivo do PlayStation 5 (PS5), terão um dispositivo que permitirá que seus usuários as usem para jogar no PC. No entanto, nem tudo são flores. Há algumas coisinhas que precisamos saber.

Os óculos de realidade virtual da Sony PlayStation foram lançados em fevereiro de 2023 e revolucionaram a indústria dos videojogos. Jogar de forma imersiva é uma experiência diferente para o mundo dos jogadores. E embora já existissem outros óculos lançados anteriormente, estes tinham o toque especial de serem exclusivos do PS5.

No entanto, em breve será possível usá-los em PCs, pois a Sony anunciou o lançamento de um adaptador para conectá-los a computadores desktop ou laptops. Este pequeno dispositivo estará à venda em 7 de agosto e custará cerca de 60 dólares, de acordo com a resenha do Xataka. Inicialmente, o PS VR2 será compatível com jogos do SteamVR.

PS VR2 Óculos de realidade aumentada

Considerações sobre a conexão do PS VR2 ao PC

O meio citado anteriormente publica um relatório que explica as limitações que as PS VR2 podem ter ao conectá-las a um PC. Em primeiro lugar, os usuários precisarão ter um computador com, no mínimo, Windows 10 ou 11 de 64 bits.

Para o processador, os óculos de realidade virtual da Sony exigem no mínimo um Intel Core i5-7600 ou AMD Ryzen 3 3100. Quanto à memória, é solicitado um mínimo de 8GB.

Tudo soa bem, pois é acessível na maioria dos computadores gamers. No entanto, quando falamos sobre a placa de vídeo, é quando as coisas ficam tensas. Para usar o PS VR2 de forma ideal, é necessário ter uma NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 5500XT ou Radeon RX 6500XT. O computador deve obrigatoriamente ter uma porta DisplayPort padrão ou Mini DisplayPort versão 1.4 (é necessário comprar o cabo DisplayPort, pois não vem com o adaptador que a Sony irá vender).

O Xataka informa que o PS VR2 no PC não terá “HDR, rastreamento ocular, gatilhos adaptativos, feedback háptico (além da vibração) e feedback no capacete. Além disso, nossa experiência será condicionada pelo hardware do PC conectado”.