5 aplicativos com os quais você poderá editar suas fotos como profissional

Existem várias opções para melhorar as fotos

Com o aumento das redes sociais, muitas pessoas desejam se tornar especialistas em edição para garantir que suas fotos e vídeos tenham a harmonia desejada nas diversas plataformas digitais, além de garantir que sempre pareçam bonitos nas postagens.

Existem inúmeras aplicativos e programas com os quais é possível fazer centenas de retoques em fotografias, no entanto, alguns exigem pagamento ou são difíceis de usar, por isso muitas pessoas optam por procurar opções gratuitas e simples para evitar gastos e perda de tempo.

Se você é daquelas que adora tirar fotos e depois editá-las com filtros para melhorar a sua aparência, há várias apps que podem ajudar a facilitar o trabalho.

5 aplicativos gratuitos para editar fotos

PicsArt

Esta é um dos mais procurados entre as opções atraentes que oferece, pois permite desenhar sobre as próprias fotografias, aplicar filtros na imagem, brincar com molduras, adicionar mosaicos, entre outros.

Mas isso não é tudo, ele também possui ferramentas mais tradicionais, como o controle de curvas ou o famoso carimbo de clonar, tornando-o um aplicativo bastante completo.

PhotoRoom

Este aplicativo ajuda a modificar o fundo das imagens para que você possa personalizar ainda mais as suas fotos. Esta ferramenta separa a pessoa da foto para que possa adicionar o modelo que desejar.

Photodiva

Este aplicativo ajuda a melhorar potencialmente retratos com funções específicas projetadas para suavizar a pele, remover imperfeições e realçar os traços faciais. Além disso, o programa possui filtros e efeitos criativos, garantindo um resultado profissional.

Lightroom

É outra das opções mais procuradas, devido às várias opções que oferece para a edição de fotos, como controlar o balanço de branco, editar contrastes, cores, nitidez, brilho, que permitirão que você se torne uma verdadeira profissional na edição de fotos.

Snapseed

O Snapseed se destaca como um dos mais antigos e conhecidos do mercado, oferecendo uma grande versatilidade na edição com uma interface intuitiva e simples que se adapta às necessidades de cada usuário. Ele também possui opções de filtros predefinidos e permite ‘reutilizar’ ajustes de uma foto para outra, permitindo processar em lote, como criar catálogos ou séries. Além disso, foi potencializado com Inteligência Artificial para aumentar a qualidade das fotos.