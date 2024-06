Frustrado com o iMessage? WhatsApp e Modern Family mostram a solução perfeita

A série de televisão “Modern Family” é um clássico para muitas pessoas. Sua estreia em 2009 foi um grande sucesso, mostrando a história de três famílias interconectadas que residem em Los Angeles e representam diferentes espectros de relacionamentos e dinâmicas cotidianas. Assim, ao longo de mais de dez temporadas, esses personagens fizeram parte de nossas vidas, ganhando vários prêmios, incluindo vários Emmy, e se consolidando como uma imperdível na televisão.

ANÚNCIO

Até à data, esta série tornou-se um clássico para grandes e pequenos, por isso não foi surpreendente que tenham decidido colaborar com a plataforma de mensagens WhatsApp na sua última campanha. O objetivo? Unir as pessoas através de grupos na aplicação.

Modern Family Facebook

WhatsApp e Modern Family se unem em uma campanha imperdível

Num esforço para destacar a versatilidade de sua plataforma e também a comunicação entre dispositivos iOS e Android, o WhatsApp decidiu lançar uma nova campanha publicitária estrelada por parte do elenco da série "Modern Family".

O objetivo? Mostrar as dificuldades que os usuários do iPhone enfrentam ao tentar incluir amigos com Android em chats em grupo devido às limitações do iMessage, que converte mensagens em MMS e desativa funções como confirmações de leitura e criptografia de imagens.

Assim, Julie Bowen, Ty Burrell, Eric Stonestreet e Jesse Tyler Ferguson brilham neste novo comercial, discutindo as frustrações com a funcionalidade limitada do iMessage e ilustrando com seu humor característico os problemas cotidianos que surgem ao usar o aplicativo entre dispositivos de diferentes sistemas operacionais.

Tanto assim, que no anúncio os personagens enfrentam situações cômicas como a exclusão de um membro da família do chat em grupo, o que leva a uma solução engenhosa: a transição da família para o WhatsApp, onde não existem tais barreiras e a comunicação é fluida e segura.

Desta forma, o WhatsApp aproveitou esta campanha para divulgar a sua experiência de usuário "sem problemas e privada", destacando como o seu serviço permite uma interação sem importar o tipo de dispositivo. Além disso, a campanha aproveita a popularidade de "Modern Family" para alcançar uma audiência bastante ampla, destacando a familiaridade e o carinho pelos personagens para transmitir a sua mensagem.

No entanto, para além do anúncio, o WhatsApp recentemente melhorou suas funções de videochamada, permitindo agora até 32 participantes e a opção de compartilhar tela com áudio. Essas atualizações, juntamente com a introdução do códec MLow que promete áudio mais claro em condições de conectividade limitada ou em dispositivos antigos, fazem parte do compromisso do WhatsApp em fornecer uma experiência de qualidade superior para todos os usuários.